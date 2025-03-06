Мельникова и Маринов получили нейтральный статус

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Токио в командном первенстве Ангелина Мельникова и двукратный чемпион России по спортивной гимнастике в многоборье Даниел Маринов получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России (ФГР).
Среди женщин нейтральный статус также получили Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева.
У мужчин нейтральный статус получили Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика.
Также федерация опубликовала список тренеров, специалистов и судей, получивших нейтральный статус, в него вошли Сергей Андрианов, Игорь Калабушкин, Антон Крапивин, Константин Плужников, Ирина Савосина, Руслан Нигмадзянов, Константин Югай, Вера Киряшова, Анна Куликова и Елена Редянова.
Отмечается, что ранее нейтральный статус получили члены сборной России по прыжкам на батуте и уже принимают участие в международных стартах. Процесс оформления нейтрального статуса для других спортсменов и специалистов продолжается.