«Мы так рады за вас!» Российские гимнасты впервые за три года выступят на Кубке мира

Три года я нахожусь внутри этой системы, и всё было тихо, а сегодня резко — бац! — и они приехали. Честно говоря, я очень рад, ведь это означает, что какие-то подвижки в сторону международных стартов есть. Конечно, у меня сейчас все мысли направлены на восстановление плеча, но когда к тебе приезжают из ВАДА и берут у тебя двойную пробу (кровь, моча), то, думаю, это только к лучшему", — написал Маринов в социальных сетях.