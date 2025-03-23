Шарамков завоевал серебро в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Турции

Всего в Анталье выступили 120 гимнастов из 26 стран, кроме Егора нашу команду представляли Никита Парфенович и Елена Титовец, которым не удалось пробиться в финалы. На минувшем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку Шарамков завоевал золото в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.