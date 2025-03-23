Шарамков завоевал серебро в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Турции

В воскресенье лидер национальной команды поднялся на вторую ступень пьедестала в опорном прыжке. Средний результат Шарамкова за две попытки составил 14,233 балла, больше набрал только чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в Париже армянин Артур Давтян. Тройку призеров замкнул норвежец Себастьян Споневик.
Всего в Анталье выступили 120 гимнастов из 26 стран, кроме Егора нашу команду представляли Никита Парфенович и Елена Титовец, которым не удалось пробиться в финалы. На минувшем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку Шарамков завоевал золото в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.