Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России

Капранова выступала за сборную России в 2003—2009 годах, после окончания спортивной карьеры стала тренером, получила международную судейскую категорию. С 2012 года до реорганизации в 2022-м она возглавляла СШОР № 74 Москомспорта, также открыла свою школу художественной гимнастики.