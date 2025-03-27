Тренера итальянских гимнасток уволили из-за обвинений в жестоком обращении

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тренер сборной Италии по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани отправлена в отставку после предъявленных ей в марте обвинений в жестоком обращении со спортсменками, сообщается на официальном сайте Итальянской федерации гимнастики (FGI).
В среду исполнительный комитет FGI единогласно проголосовал за досрочное расторжение контракта с Маккарани, которая с четверга, 27 марта, освобождена от занимаемой должности.
«Я вышла из спортзала в Дезио поесть, а по возвращении увидела на почте письмо об увольнении. Хотя по контракту меня должны за месяц уведомить об увольнении, мне сообщили, что из-за деликатности ситуации я уже с завтрашнего дня не должна быть в Дезио», — цитирует агентство Ansa Маккарани. Также тренер добавила, что считает свои методы работы правильными.
В 2022 году несколько итальянских гимнасток, в том числе чемпионки мира и Европы, рассказали о случаях жестокого обращения, психологического насилия и унижения со стороны тренеров. Также спортсменки заявляли, что страдали от пищевого расстройства из-за злоупотребления слабительными. В ноябре 2022 года FGI объявила о том, что присоединилась к расследованию прокуратуры страны в связи с публикациями о жестоком обращении тренеров со спортсменками.
В январе 2023 года прокуратура Брешии начала расследование после того, как мать двух сестер, ушедших из спорта, подала жалобу в связи с предполагаемым психологическим насилием над дочками со стороны тренеров. Утверждалось, что Маккарани и ее помощница россиянка Ольга Тишина применяли «психологическое давление», что провоцировало «пищевые и психологические расстройства у некоторых гимнасток». Осенью 2023 года Тишина была оправдана Федеральным судом Италии. В марте 2025 года судья по предварительным расследованиям Монцы удовлетворил запрос прокуратуры о передаче дела Тишиной в архив и предъявил обвинения Маккарани в жестоком обращении.