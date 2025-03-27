Тренера итальянских гимнасток уволили из-за обвинений в жестоком обращении

В январе 2023 года прокуратура Брешии начала расследование после того, как мать двух сестер, ушедших из спорта, подала жалобу в связи с предполагаемым психологическим насилием над дочками со стороны тренеров. Утверждалось, что Маккарани и ее помощница россиянка Ольга Тишина применяли «психологическое давление», что провоцировало «пищевые и психологические расстройства у некоторых гимнасток». Осенью 2023 года Тишина была оправдана Федеральным судом Италии. В марте 2025 года судья по предварительным расследованиям Монцы удовлетворил запрос прокуратуры о передаче дела Тишиной в архив и предъявил обвинения Маккарани в жестоком обращении.