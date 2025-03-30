Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастка Веренич завоевала четыре золота на турнире в Баку

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Веренич стала четырехкратной победительницей международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В воскресенье участницы соревнований определили сильнейших в финалах отдельных видов. Дарья Веренич выступила в трех финалах среди сениорок и одержала победу в каждом из них — в упражнениях с обручем (27,100 балла), лентой (27,450) и булавами (27,800). Накануне белоруска завоевала золото в многоборье.

За медали в упражнении с мячом боролась наша Николь Леута, занявшая в итоге пятое место. Белорусскую команду в столице Азербайджана также представляла Алина Речкина. Всего международный турнир по художественной гимнастике собрал в Баку граций из 16 стран.