Гимнастка Веренич завоевала четыре золота на турнире в Баку

В воскресенье участницы соревнований определили сильнейших в финалах отдельных видов. Дарья Веренич выступила в трех финалах среди сениорок и одержала победу в каждом из них — в упражнениях с обручем (27,100 балла), лентой (27,450) и булавами (27,800). Накануне белоруска завоевала золото в многоборье.