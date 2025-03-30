Гимнастка Веренич завоевала четыре золота на турнире в Баку

В воскресенье участницы соревнований определили сильнейших в финалах отдельных видов. Дарья Веренич выступила в трех финалах среди сениорок и одержала победу в каждом из них — в упражнениях с обручем (27,100 балла), лентой (27,450) и булавами (27,800). Накануне белоруска завоевала золото в многоборье.
За медали в упражнении с мячом боролась наша Николь Леута, занявшая в итоге пятое место. Белорусскую команду в столице Азербайджана также представляла Алина Речкина. Всего международный турнир по художественной гимнастике собрал в Баку граций из 16 стран.