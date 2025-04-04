Лейла Васильева получила нейтральный статус

Критерии допуска были обнародованы FIG в ноябре 2023 года. Как следует из документа, приглашение на соревнования смогут получить только те спортсмены и члены делегаций, которые не поддерживали СВО, не имеют связи с вооруженными силами. Форма спортсменов должна быть светло-синего оттенка, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми. Также у спортсменов не должно быть на форме национальной символики, не допускаются гимн страны и любые вербальные выражения национальной принадлежности. На предмет поддержки СВО будут проверяться социальные сети спортсменов.