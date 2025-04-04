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Лейла Васильева получила нейтральный статус

Российская гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Выступающая в спортивной гимнастике Лейла Васильева получила нейтральный статус для выступления на международных турнирах, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Васильевой 17 лет, она является чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье.

В июле FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Критерии допуска были обнародованы FIG в ноябре 2023 года. Как следует из документа, приглашение на соревнования смогут получить только те спортсмены и члены делегаций, которые не поддерживали СВО, не имеют связи с вооруженными силами. Форма спортсменов должна быть светло-синего оттенка, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми. Также у спортсменов не должно быть на форме национальной символики, не допускаются гимн страны и любые вербальные выражения национальной принадлежности. На предмет поддержки СВО будут проверяться социальные сети спортсменов.