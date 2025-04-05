Вайцеховская обвинила Федерацию гимнастики России в лицемерии: «Бьем своих дальше?»

«Официальное заявление российской федерации гимнастики об отказе от участия в международных турнирах — достаточно тревожный сигнал, как мне кажется.



С одной стороны, президент ФГР Олег Белозеров исчерпывающе объяснил логику принятия решения. С другой — не исключено, что отказы в нейтральном статусе начнут приходить атлетам в других видах спорта, и, если предположить, что у российского спортивного руководства существует единая стратегия на этот счет, без международных турниров могут остаться не только гимнасты. Мы же помним, как на ОИ в Париже внезапно не поехали российские борцы?



Но вообще — странно. Кто именно из гимнастов скорее всего не получит разрешения на нейтральный статус, было прогнозируемо. Почему — тоже все понимали. Как и то, что это не вопрос справедливости, а вопрос текущих правил. Идиотичные они, дискриминационные или издевательские — сейчас вообще второстепенно. Главное, что они есть и давно известны. Сейчас же ситуация воспринимается крайне неоднозначно. Бьем своих дальше?



Не понимаю другого: зачем здесь нужна лицемерная формулировка “Российские спортсмены приняли решение…” В это кто-то поверил, вот, честно?» — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.