В Федерации гимнастики России раскрыли причины отказа спортсменам в нейтральном статусе

Также у нас на соревнованиях на стене с торца был знак Z с георгиевской лентой. Мы же на соревнованиях смотрим на помост, а не по сторонам. Мы не вешали этот знак, он уже висел в зале. Но я же президент федерации, значит, мол, вы отвечаете за зал. А я даже на соревнованиях тех не был! Ну давайте мне все приплетем, окей. Этот знак попал на фотографию с детьми, которую сделала одна из тренеров, сзади был, — рассказал Макаров.