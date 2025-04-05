Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?

«С уважением отношусь к решению спортсменов и понимаю, чем оно продиктовано. На нашей встрече 10 марта господин Ватанабэ заявил, что “хотел бы использовать все свои силы для того, чтобы ещё раз задуматься о роли спорта в этом мире. Спорт должен объединять и дарить дружбу, он не должен выступать инструментом для увеличения ненависти. Права каждого человека должны соблюдаться, и мы как федерация должны их уважать и защищать, поэтому поддерживаем участие российских спортсменов на международном уровне в нейтральном статусе”.