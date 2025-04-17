Восемь спортсменов, не получивших нейтральный статус, подали в суд. Поможет ли им CAS?

Схожая причина отказа у 19-летней Карины Киреевой — она сфотографировалась с ребенком в военной пилотке. «Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Потому что девочка сфотографировалась с георгиевской лентой. Потому что девочка, какая-то маленькая девочка к ней (Киреевой. — Прим. “СЭ”) подошла, обняла там. А у нее была пилотка с красной звездой. Вот она просто пришла, с Киреевой вот так сфотографировалась и выставила в соцсетях. И все», — приводит слова Алины Кабаевой Telegram-канал Академии художественной гимнастики «Небесная грация».