Казахстан забрал второе золото за два дня на Кубке мира по гимнастике

В финале упражнений на перекладине, который состоялся сегодня, 19 апреля, Карими показал впечатляющее выступление и получил от судей 14,500 балла. Всего на 0,1 балла от него отстал представитель Тайваня Чиа Хун Тан (14,400), а бронза досталась китайцу Ци Тану (14,000).
Ранее Милад стал лучшим и в вольных упражнениях — таким образом, он завершает этап с двумя золотыми наградами в копилке.
В целом казахстанская сборная выступила достойно: четыре медали на счету команды. Нариман Курбанов взял бронзу на коне, а Алтынхан Темирбек стал вторым в вольных упражнениях.
Ранее Карими завоевал для Казахстана бронзу в Осиеке (Хорватия).