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Казахстан забрал второе золото за два дня на Кубке мира по гимнастике

Казахстанский гимнаст Милад Карими продолжает блистать на международной арене — на этапе Кубка мира в Катаре он завоевал вторую золотую медаль, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: Olympic.kz

В финале упражнений на перекладине, который состоялся сегодня, 19 апреля, Карими показал впечатляющее выступление и получил от судей 14,500 балла. Всего на 0,1 балла от него отстал представитель Тайваня Чиа Хун Тан (14,400), а бронза досталась китайцу Ци Тану (14,000).

Ранее Милад стал лучшим и в вольных упражнениях — таким образом, он завершает этап с двумя золотыми наградами в копилке.

В целом казахстанская сборная выступила достойно: четыре медали на счету команды. Нариман Курбанов взял бронзу на коне, а Алтынхан Темирбек стал вторым в вольных упражнениях.

Ранее Карими завоевал для Казахстана бронзу в Осиеке (Хорватия).