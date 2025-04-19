Казахстан забрал второе золото за два дня на Кубке мира по гимнастике

В финале упражнений на перекладине, который состоялся сегодня, 19 апреля, Карими показал впечатляющее выступление и получил от судей 14,500 балла. Всего на 0,1 балла от него отстал представитель Тайваня Чиа Хун Тан (14,400), а бронза досталась китайцу Ци Тану (14,000).