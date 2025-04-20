Украинская гимнастка дважды ушла с пьедестала на Кубке мира, чтобы не фотографироваться с россиянками и белорусками

Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем. В топ-3 в этом виде также вошли гимнастки из России и Белоруссии, выступающие за другие сборные — Вера Туголукова представляет Кипр, а Анастасия Салос выступает под нейтральным флагом.
Онофрийчук выслушала гимн Украины, после чего ушла с пьедестала, не став фотографироваться с другими призерками.
Стоит отметить, что Онофрийчук также ушла с пьедестала до завершения награждения за упражнения с мячом, где она стала второй, а в тройку сильнейших вошли Туголукова и белоруска Алина Горносько.