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Украинская гимнастка дважды ушла с пьедестала на Кубке мира, чтобы не фотографироваться с россиянками и белорусками

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук покинула пьедестал во время награждения на этапе Кубка мира-2025.

Источник: AP 2024

Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем. В топ-3 в этом виде также вошли гимнастки из России и Белоруссии, выступающие за другие сборные — Вера Туголукова представляет Кипр, а Анастасия Салос выступает под нейтральным флагом.

Онофрийчук выслушала гимн Украины, после чего ушла с пьедестала, не став фотографироваться с другими призерками.

Стоит отметить, что Онофрийчук также ушла с пьедестала до завершения награждения за упражнения с мячом, где она стала второй, а в тройку сильнейших вошли Туголукова и белоруска Алина Горносько.