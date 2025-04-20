Журова: «Поведение украинских спортсменов — абсолютная глупость»

Что же будут делать украинские спортсмены, когда будет подписано мирное соглашение и мы вернемся на международную арену в полных составах и под национальным гимном? Если они продолжат устраивать демонстративные акции неуважения соперника — уходить с пьедестала, отказываться от фото, жать руку, — тогда международные федерации будут просто наказывать их. Зачем тогда сейчас они делают это? Украинцы используют спорт в политических целях", — сказала Журова в интервью Vseprosport.ru.