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Журова: «Поведение украинских спортсменов — абсолютная глупость»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала ситуацию, произошедшую на этапе Кубка мира, когда украинская гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с россиянкой Верой Туголуковой и белоруской Анастасией Салос на пьедестале почета.

Источник: РИА "Новости"

"Украинские спортсмены будут и дальше устраивать такие акции протеста, у них нет другого выбора. Дома их, к сожалению, захейтят и жестко покарают за совместное фото с русскими. Они должны вести себя так, потому что их инструктируют и за ними следят сверху. Хотя все понимают, что такое поведение — абсолютная глупость.

Что же будут делать украинские спортсмены, когда будет подписано мирное соглашение и мы вернемся на международную арену в полных составах и под национальным гимном? Если они продолжат устраивать демонстративные акции неуважения соперника — уходить с пьедестала, отказываться от фото, жать руку, — тогда международные федерации будут просто наказывать их. Зачем тогда сейчас они делают это? Украинцы используют спорт в политических целях", — сказала Журова в интервью Vseprosport.ru.

Онофрийчук, победившая в упражнении с обручем, покинула пьедестал, не согласившись на совместную фотографию с коллегами, представляющими другие страны.