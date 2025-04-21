Гимнастка Мельникова рассказала, из-за чего снялась с Кубка России

«Решение сняться с Кубка России далось мне непросто. Я долго сомневалась. Но после многочисленных консультаций мы с тренерами и врачами всё же приняли это решение. Сейчас участие в Кубке России для меня — это риск. Впереди два важных старта — Универсиада и чемпионат России.



Сейчас я чувствую себя хорошо, прохожу курс лечения. Признаюсь, что я от него уже слегка устала, но поняла, что стоит уделить ему должное внимание, ведь эта травма у меня уже хроническая. Нога болит на протяжении последних пяти лет, но раньше она беспокоила меня меньше, а сейчас, наверное, из-за возраста это стало происходить чаще», — приводит слова гимнастки сайт Федерации гимнастики России.