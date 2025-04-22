На Кубок России обрушилась эпидемия травм. Спортсмены снимаются один за другим

Сейчас, напомню, наши сидят дома, несмотря на то что имели возможность поехать на этап Кубка мира в Доху (Катар). Собирались и в Осиек (Хорватия), но туда слишком долго оформляли визы, не успели. Но в Катар виза не нужна, однако — решили «воздержаться». Причина — «многочисленные необоснованные отказы в нейтральном статусе», полученные российскими спортсменами. Какими именно — не говорят, полный список тех, кто получил отказ, официально не публиковался, известны лишь отдельные фамилии.