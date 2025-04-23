Что произошло с Симоной Байлз на Олимпиаде-2020? Озвучена новая версия

Симона Байлз — легенда спортивной гимнастики: семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира. Однако ее неожиданный уход с соревнований на Олимпиаде в Токио до сих пор вызывает недоуменные вопросы. В России ситуацию объяснили допингом: мол, Байлз не смогла выступить из-за невозможности провоза на территорию Японии препаратов от синдрома дефицита внимания (СДВГ). Эти таблетки запрещены ВАДА, но на них у американки имелось терапевтическое исключение. Однако теперь вышла книга тренера Симоны Эйми Бурман «Баланс: Мои годы с Симоной Байлз», в которой озвучивается несколько другая версия событий.