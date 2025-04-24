Крамаренко отказали в нейтральном статусе из-за фото с Винер

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко из-за несоответствия критериям допуска на международные соревнования, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
По данным источника, Крамаренко было отказано из-за того, что она принимала участие в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Также гимнастке вменяется то обстоятельство, что спортивный клуб ГБУ ДО «МГФСО», который она представляет, поддерживал СВО в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, Крамаренко опубликовала совместную фотографию с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер.
Решение FIG является окончательным и подлежит немедленному исполнению, но может быть оспорено исключительно в Спортивном арбитражном суде (CAS). Как сообщает источник РИА Новости, Крамаренко подала иск в CAS.
В июле 2023 года FIG объявила, что с 1 января 2024 года будет допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Как следует из критериев допуска, приглашение на соревнования могут получить только те гимнасты и члены команд, которые не поддерживали СВО и не имеют связи с вооруженными силами. На этот предмет должны проверяться соцсети спортсменов. В марте президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров рассказал, что федерация подала в специальный комитет FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по четырем из них получила отказ. Позднее стало известно, что все российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе из-за «многочисленных, необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG».
Ранее в апреле другой источник РИА Новости назвал «самой нелепой» причиной невыдачи нейтрального статуса подписку спортсменов на группу в социальной сети, где была размещена афиша пятого Всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника. На афише содержалась латинская буква V, что было расценено проверяющим комитетом FIG как символ поддержки СВО.