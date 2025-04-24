Крамаренко отказали в нейтральном статусе из-за фото с Винер

В июле 2023 года FIG объявила, что с 1 января 2024 года будет допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Как следует из критериев допуска, приглашение на соревнования могут получить только те гимнасты и члены команд, которые не поддерживали СВО и не имеют связи с вооруженными силами. На этот предмет должны проверяться соцсети спортсменов. В марте президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров рассказал, что федерация подала в специальный комитет FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по четырем из них получила отказ. Позднее стало известно, что все российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе из-за «многочисленных, необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG».