Русские гимнасты жутко отстают от иностранцев. За время отсутствия случился тотальный регресс

Минимальное отставание от зарубежных лидеров видится на опорном прыжке. Базового набора из двух элементов стоимостью 5,2 обычно хватает для медали уровня Кубка мира — вопрос лишь в том, кто чище выполнит свою работу. И с этим как раз проблемы не только у Усачева, но и у сильнейшего многоборца России Мухаммаджона Якубова. Ключевую роль обычно играют минимальные погрешности, которые нельзя отдавать на ровном месте. Аналогичная ситуация у Якубова с вольными упражнениями — неплохая трудность и неидеальное исполнение.