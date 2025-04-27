Русские гимнасты жутко отстают от иностранцев. За время отсутствия случился тотальный регресс

В отличие от девушек мужская сборная России по спортивной гимнастике понесла чуть меньшее количество потерь в составе участников Кубка России в Новосибирске. Из сильнейших не хватало лишь лидера команды Даниела Маринова и Сергея Найдина, восстанавливающихся после операций. Только вот итоги турнира не вселяют оптимизм — на мировом уровне нашим парням будет сложно.
В дни отдельных финалов лишь два победителя из шести перешагнули отметку в 14+ баллов — Алексей Усачев (опорный прыжок) и Иван Куляк (параллельные брусья). На международных турнирах гимнасты часто набирают выше 15 баллов за выступление. Разница колоссальная, ликвидировать которую придется долго.
Минимальное отставание от зарубежных лидеров видится на опорном прыжке. Базового набора из двух элементов стоимостью 5,2 обычно хватает для медали уровня Кубка мира — вопрос лишь в том, кто чище выполнит свою работу. И с этим как раз проблемы не только у Усачева, но и у сильнейшего многоборца России Мухаммаджона Якубова. Ключевую роль обычно играют минимальные погрешности, которые нельзя отдавать на ровном месте. Аналогичная ситуация у Якубова с вольными упражнениями — неплохая трудность и неидеальное исполнение.
Конкурентную сложность имеет и специалист на кольцах Илья Заика. В Новосибирске он показал вторую в общемировом сезоне трудность комбинации, однако с учетом всех шероховатостей получил скромные 7,733 балла за исполнение. На Кубках мира лидерам ставят около 9, так что даже с более простой программой они заочно обходят Заику. Будем верить, что у Ильи просто выдался неудачный день — в квалификации гимнаст получил за выступление 14,366 балла, что сильно ближе к зарубежным топам.
С брусьями, перекладиной и конем ситуация пока печальная. Российские гимнасты много проигрывают иностранцам в обоих параметрах, что суммарно выливается в настоящую пропасть. В прошлые сезоны сильнейшие комбинации на перекладине были как раз у отсутствующих Найдина и Маринова, поэтому их отсутствие точно сказалось на этой дисциплине.
Чемпионство Давида Белявского на коне говорит скорее о стагнации вида. Ветеран команды уже давно не прогрессирует, по новым правилам его сложность оценили на 5,3 — в мире легко насчитается более десяти конкурентов с трудностью 5,9 или даже выше, которые при этом не проседают в исполнении.
На брусьях Белявский заработал бронзу, уступив более молодым ребятам. В перспективе Иван Куляк выглядит отличным специалистом на снаряде, хоть пока и отстает от зарубежных коллег. Только вот обладателю Кубка России придется ждать полноценного возвращения наших спортсменов на международный уровень: заявку на нейтральный статус на него даже не подавали из-за инцидента с отстранением за букву Z в 2022-м.
Так что перспективы у мужчин на текущий момент туманные. Точно не стоит моментально ждать громких результатов. Без Маринова смена поколений ощущается еще сильнее.
Анастасия Логинова