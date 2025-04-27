«Просто за лайк открытки». Российский гимнаст — об отказе в нейтральном статусе

— Мог еще выйти в финал на кольцах, но возникли проблемы с соскоком, в квалификации. Это тот снаряд, на котором я все время могу быть в медалях, но пока все время ошибаюсь, в том числе на тренировках. Очень много над ним работаю, но пока мы не дружим. Надеюсь, что исправлю это на чемпионате России.