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Мельникова закрыла вопрос о продолжении карьеры после новости о выборах

Баллотирующаяся в депутаты Мельникова не собирается завершать карьеру.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, которая ранее выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России», заявила, что не намерена завершать карьеру.

Ранее стало известно, что Мельникова баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа.

«Я родилась и выросла в Воронеже, тут началась моя спортивная карьера, и именно Воронеж я всегда представляла на международных стартах. Я не завершаю спортивную карьеру, но хочу попробовать внести вклад в судьбу родного города не только как спортсмен, но и как гражданин», — написала Мельникова в своем Telegram-канале.

Мельниковой 24 года. Уроженка Воронежа является обладательницей одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира и четыре победы на чемпионатах Европы.