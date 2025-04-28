Мельникова закрыла вопрос о продолжении карьеры после новости о выборах

«Я родилась и выросла в Воронеже, тут началась моя спортивная карьера, и именно Воронеж я всегда представляла на международных стартах. Я не завершаю спортивную карьеру, но хочу попробовать внести вклад в судьбу родного города не только как спортсмен, но и как гражданин», — написала Мельникова в своем Telegram-канале.