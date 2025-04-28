«На эмоциях закричала»: чемпионка мира — о встрече с Никитой Кологривым

«Никиту Кологривова впервые увидела в сериале “Слово пацана”. Это было стопроцентное попадание в роль. Его герой не был положительным, но был таким реалистичным, что притягивал к себе все внимание. Затем увидела его в сериале “Комбинация” — вновь он привлек мое внимание своей искренней и открытой игрой», — сказала Стубайло.