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«На эмоциях закричала»: чемпионка мира — о встрече с Никитой Кологривым

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» рассказала, как стала поклонницей актера Никиты Кологривого.

Источник: Газета.Ру

«Никиту Кологривова впервые увидела в сериале “Слово пацана”. Это было стопроцентное попадание в роль. Его герой не был положительным, но был таким реалистичным, что притягивал к себе все внимание. Затем увидела его в сериале “Комбинация” — вновь он привлек мое внимание своей искренней и открытой игрой», — сказала Стубайло.

Чемпионка мира вспомнила, как случайно встретила Кологривого во время съемок для телеканала ТНТ и не смогла сдержать эмоции.

«Когда однажды встретила его в коридоре на съемочной площадке, на эмоциях закричала и подбежала к Никите. Я никогда не подхожу к артистам за фото или автографом, но тут не смогла устоять», — призналась гимнастка.