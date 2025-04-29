Лучшей ученице Кабаевой предоставили нейтральный статус для турниров FIG

С 1 января 2024 года FIG допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В марте 2025 года Федерация гимнастики России (ФГР) подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по четырем из них получила отказ. 5 апреля все российские гимнасты из-за этого отказались выступать в нейтральном статусе.