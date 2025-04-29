Лучшей ученице Кабаевой предоставили нейтральный статус для турниров FIG

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила нейтральный статус для 11 российских представительниц художественной гимнастики, сообщается на сайте организации.
С 1 января 2024 года FIG допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В марте 2025 года Федерация гимнастики России (ФГР) подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по четырем из них получила отказ. 5 апреля все российские гимнасты из-за этого отказались выступать в нейтральном статусе.
Согласно обновленному списку, FIG предоставила нейтральный статус Александре Борисовой, лучшей ученице Алины Кабаевой Марии Борисовой, Милене Букиной, Виктории Чумаковой, Ульяне Янус, Анастасии Ивановой, Каролине Пахтусовой, Ксении Савиновой, Полине Семеновой, Арине Ткачук и Анне Вакуленко.
Ранее Международная федерация гимнастики сообщила, что вопрос нейтральных атлетов будет обсуждаться на заседании исполкома организации