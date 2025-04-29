Русскую гимнастку, звезду Кабаевой, все-таки пустили на мировые старты. Что это означает для всех спортсменов?

Очевидно, что возвращение будет тяжелейшим. Например, в художественной гимнастике на прошлой неделе впервые встретились лидеры сборных Белоруссии и России: Алина Горносько и Мария Борисова. В многоборье белоруска оказалась сильнее, но на международном уровне она сама пока может рассчитывать только на бронзу в финалах отдельных видов. По этому небольшому примеру видно, что российская гимнастика уступает мировой в условиях обновленных правил. Сейчас на что-то претендовать может Милена Щенятская, у которой очень грамотно составлены упражнения, а без ошибок она может стать сильнейшей. Но ей придется ждать решения по апелляции.