Русскую гимнастку, звезду Кабаевой, все-таки пустили на мировые старты. Что это означает для всех спортсменов?

В российской гимнастике сейчас происходит очень много событий. В начале этого года федерация подала больше ста заявок на получение нейтрального статуса, но далеко не все получили разрешение выступать на международной арене. Из-за этого было принято решение отложить возвращение и продолжить соревноваться внутри страны. Больше всего вопросов было к художественной гимнастике.
Первыми лицензии получили Арина Ковшова, Арина Янковская, Владислава Николаенко, Александра Хабибулина, Диана Чугунихина и Варвара Топорова. Это далеко не первые номера сборной, поэтому казалось, что всем остальным пришел отказ. Больше всего вопросов вызывала кандидатура Марии Борисовой, которая очень уверенно начала сезон, стала чемпионкой России и победительницей Гран-при. К тому же с ней работает Алина Кабаева, а влияние ее академии «Небесная грация» в нашей гимнастике растет с каждым часом. Казалось, что именно из-за ситуации с Борисовой все остальные решили не ехать. В настоящее время только эта гимнастка может реально соперничать с мировыми топами.
После стали известны имена тех, кто подал апелляцию в CAS. Из художественной гимнастики: Лала Крамаренко, Милена Щенятская, Владислава Шаронова, Карина Киреева, из спортивной гимнастики Кирилл Гашков, а также тренеры: Марина Стяжкина, Валентин Суходольский и Татьяна Грибкова.
Кейс Лалы Крамаренко понятен более других. Среди причин указывается участие в гала-концерте к Дню защитника отечества. Также ее спортивный клуб ГБУ ДО «МГФСО» поддержал специальную военную операцию (СВО) в социальных сетях. Наконец, гимнастке вменяют в вину совместное фото с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер.
Также на нейтральный статус подалась Татьяна Сергаева — новый главный тренер сборной (ТАСС):
«Мою персональную заявку на нейтральный статус мы подали. Сейчас ждем решения. Сколько времени будет рассматриваться заявка, никто не знает. Это, конечно, самый неприятный момент, потому что мы все находимся в подвешенном состоянии, и сроков пока нет».
Теперь же, после всех громких заявлений, международная федерация гимнастики (FIG) одобрила нейтральный статус еще нескольким россиянкам. В обновленный список вошли Мария Борисова, Ульяна Янус, Александра Борисова, Арина Ткачук, Анна Вакуленко, Ксения Савинова, Каролина Пахтусова, Виктория Чумакова, Анастасия Иванова, Милена Букина, Полина Семенова (все — художественная гимнастика) и Лейла Васильева (спортивная гимнастика).
Кажется, что слова об отказе от международных соревнований были поспешными. Видимо, далеко не все заявки сразу же рассмотрели, а несколько отказов восприняли особенно остро. Сейчас же федерация наверняка попытается сделать максимум, чтобы наши спортсмены во всех гимнастических видах смогли принять участие в международных стартах.
Очевидно, что возвращение будет тяжелейшим. Например, в художественной гимнастике на прошлой неделе впервые встретились лидеры сборных Белоруссии и России: Алина Горносько и Мария Борисова. В многоборье белоруска оказалась сильнее, но на международном уровне она сама пока может рассчитывать только на бронзу в финалах отдельных видов. По этому небольшому примеру видно, что российская гимнастика уступает мировой в условиях обновленных правил. Сейчас на что-то претендовать может Милена Щенятская, у которой очень грамотно составлены упражнения, а без ошибок она может стать сильнейшей. Но ей придется ждать решения по апелляции.
Даже в тяжелых и неприятных условиях возвращение на международную арену необходимо. Лучше уже сейчас точно понимать свои слабые стороны, улучшаться, чтобы к главным стартам выйти полностью подготовленными. Пусть побед может не быть в этом году или следующим, но главная цель — Олимпиада-2028. К этому моменту нужно подготовить конкурентоспособных девушек.
Алена Волкова