Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские власти потребовали отобрать у российской олимпийской чемпионки нейтральный статус

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало заявление, в котором сообщило об обращении в Международную федерацию гимнастики (FIG) по пересмотру нейтрального статуса у российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой.

Источник: РИА "Новости"

Украинские власти требуют от организации отобрать у российской гимнастки нейтральный статус, чтобы лишить ее возможности принимать участие в международных соревнованиях.

В качестве причины указывается выдвижение Мельниковой своей кандидатуры на праймериз «Единой России», а также поддержка боевых действий.

Ранее Федерация гимнастики России заявила о решении отказаться от участия во всех турнирах под эгидой FIG из-за многочисленных необоснованных отказов в выдаче нейтрального статуса. В связи с этим Мельникова не сможет принять участие в Универсиаде этим летом.