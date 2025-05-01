Украинские власти потребовали отобрать у российской олимпийской чемпионки нейтральный статус

Украинские власти требуют от организации отобрать у российской гимнастки нейтральный статус, чтобы лишить ее возможности принимать участие в международных соревнованиях.
В качестве причины указывается выдвижение Мельниковой своей кандидатуры на праймериз «Единой России», а также поддержка боевых действий.
Ранее Федерация гимнастики России заявила о решении отказаться от участия во всех турнирах под эгидой FIG из-за многочисленных необоснованных отказов в выдаче нейтрального статуса. В связи с этим Мельникова не сможет принять участие в Универсиаде этим летом.