Украинские власти потребовали отобрать у российской олимпийской чемпионки нейтральный статус

Ранее Федерация гимнастики России заявила о решении отказаться от участия во всех турнирах под эгидой FIG из-за многочисленных необоснованных отказов в выдаче нейтрального статуса. В связи с этим Мельникова не сможет принять участие в Универсиаде этим летом.