«Тратила по миллиону в день»: как живет самая горячая ученица Винер

«Урод» и бедное детство
Даша родилась в Иркутске в бедной семье. Еще до родов с ее мамой случилась страшная история — на девятом месяце ее сильно покусали собаки: «Зашивали раны на живую, в итоге я родилась “уродом”: два больших красных пятна на лице и одно на теле. Мой отец был совсем не в восторге от этого, и больше мы его не видели» — рассказывала Дарья в интервью «Комсомольской правде». Те пятна долгое время еще держались, но постепенно сошли. Дарья предполагает, что помогла гадалка, к которой обратилась мама.
До 15 лет, по воспоминаниям Дмитриевой, она спала с мамой в одной кровати, но это в те редкие дни, когда была дома. Почти все время гимнастка проводила сначала в спортивных общежитиях попроще, а потом в Новогорске — хотя и на полном обеспечении и под присмотром, но все же тоже в общежитии. С некоторой завистью смотрела на сверстниц, которые могли позволить себе много одежды, и очень хотела однажды иметь возможность покупать все, что хочется, не задумываясь.
«Проезд на маршрутке казался роскошью. Тут я решила помочь маме. После уроков начала попрошайничать. На эти деньги покупала пару жвачек и самый хрустящий хлеб, по дороге всегда обгрызала край булки, до сих пор помню этот вкус! Когда мама узнала, отругала. Сказала, такое поведение позорит нашу семью», — рассказала Дарья.
Мама стремилась заработать всеми доступными способами, чтобы прокормить двоих детей: «Со временем деньги в семье появились, но было страшно. Мама была связана с криминалом, как и многие в 90-е. Однажды непонятные люди ворвались в квартиру, схватили ее, пытали, вырывали ногти и требовали какую-то информацию. Все это происходило прямо на моих глазах. Мама даже не вздрогнула. После обратилась в суд. Там мы выиграли, но потом фирму, где работала мама, взорвали».
Отсутствие золотой рожки во рту не добавляло мотивации усиленно тренироваться — девочка всегда отличалась сложным характером. Помогало, наверное, только то, что нагрузки давались ей легко физически. А в остальном тренеру Ольге Буяновой приходилось подбирать нужные слова для ученицы, чтобы заставить ее работать.
Усилия тренера и талант гимнастки сложились и дали взрывной эффект. Несмотря на острую конкуренцию, Дмитриева закрепилась в сборной России в начале 2010-х годов. А там тогда правили бал Евгения Канаева и любимица Винер Александра Меркулова — как раз вместо нее на Игры в Лондоне поехала Дарья.
Взрослая Дарья мечту маленькой Даши исполнила. Это сейчас многие, зная о судьбе Дмитриевой поверхностно, считают ее меркантильной. Но первые призовые (порядка 100 тысяч рублей) она потратила на закрытие долгов за квартиру. Потом сделала маме зубы. Потом купила много красивой одежды маме, брату и себе. А на первые серьезные призовые, полученные за олимпийское серебро, взяла квартиру в Иркутске.
Попытка номер 47 — замужество за Радуловым
Они познакомились, когда Дарья еще не завершила спортивную карьеру. Красавица-гимнастка и брутальный медведь-хоккеист — довольно архетипическая пара. Только вот Даша тогда еще как будто не была по-настоящему готова к замужеству. Ей хотелось гулять, наряжаться, ходить по ресторанам. Хотелось, чтобы Александр красиво ухаживал, а он вспоминал про цветы только по праздникам, хотя финансово это было ему совершенно нетрудно. Предложение и то сделал по-нормальному только с третьего раза. Дмитриева хотела романтики и киношных сюжетов, чтобы прекрасный принц преклонил перед ней колено. Прекрасный принц решился на это только во время отдыха в Дубае — арабская ночь, о дивный восток!
В 2013 году они поженились, в 2015 году родился сын Макар, а в 2017 году уже случился развод. Дарья не называла конкретные причины, но обтекаемо говорила о множестве случаев измен в среде хоккеистов и «хоккейных» жен. И что она поверила человеку, а люди, мол, не меняются. В какой-то момент она даже наняла частного детектива, чтобы следить за мужем: «У меня началась паранойя, я подключилась к его вотсапу, сходила с ума. Писала его девушкам и угрожала им», — призналась она Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион».
Если фактор измен и сыграл свою роль, он не был единственным. У пары было много противоречий и разнились взгляды на семейную жизнь. Радулов хотел домашних ужинов, а Дмитриева не умела и не желала учиться готовить.
«Мы в основном питались в ресторанах, потому что я категорически отказывалась готовить. Мне не нравилось, это было вообще не мое. Не любила и не знала, ведь всю жизнь прожила на базе — нас всегда кормили и поили. Была не готова учиться. Он просил что-то делать. Один раз приготовила курицу в сливочном соусе. В итоге ему потом было плохо, закрутило живот — он отравился. И я сказала, что больше готовить не буду», — вспоминала Дмитриева.
Зато это замужество дало Дарье то, о чем она так долго мечтала — практически неограниченный доступ к деньгам. Она накупила вещей на три гардеробных — платья, джинсы, сумки, обувь, косметику и украшения. Могла за день потратить миллион рублей. В Москве это не то чтобы невозможно, если знать места, но надо сильно постараться.
«Никогда не знала, сколько зарабатывает муж, просто знала, что много, и меня это устраивало. У нас лежала дома внушительная сумма. Он один раз приходит и говорит: “Даша, ты с ума сошла? Мне не жалко, но это ненормально — столько тратить”. Я могла спокойно миллион за день потратить», — говорила Дмитриева.
Многодетная мать и идеальная жена
Сейчас Дарья внешне очень отличается от себя самой образца 2012 года. И дело не только в том, что она стала старше на 13 лет.
После развода гимнастка с удвоенной силой занялась трансформацией внешности — косметологические процедуры для лица плюс три пластические операции на груди. Изначально большой натуральный размер она уменьшила, сделав подтяжку, потому что после родов грудь потеряла форму. Подтяжка без имплантов прошла неудачно, пришлось добавлять импланты. И, наконец, последствия некачественной второй операции исправлял уже третий хирург.
Новым избранником Дарьи Дмитриевой стал сотрудник спецслужб Игорь Семченко. С ним она как будто раскрылась по-новому как жена и мать. Теперь Дарья справляется уже не с одним ребенком, а с четырьмя — в браке с Семченко родились Гордей, Святослав и Яромир. При этом у Игоря есть двое сыновей от прошлого брака — шесть сыновей на двоих.
Дмитриева, конечно, мечтает о дочке, но пока гонит мысли о еще об одном ребенке, понимая, насколько непросто будет справляться с детьми, когда в школу и в спортивные секции будет ходить не только старший. Пока что семья справляется со сложным графиком благодаря нескольким наемным работникам — водителю, няне и рабочему, который помогает поддерживать в порядке дом.
Дарья при этом старается заниматься спортом, чтобы быть в форме, руководит ивент-агентством по проведению свадеб и разных мероприятий, а еще выпускает одежду под собственным брендом. Мечтает о расширении бизнеса, но этот процесс не слишком простой, так что пока у нее камерное производство. Но большую часть времени и сил все же отнимает семья. То, что ее не смог заставить делать бывший муж, теперь Дмитриева делает легко и с удовольствием.
Интересно, что по критериям тренера Дмитриевой Ирины Винер к будущим мужьям своих учениц, Александр Радулов вполне мог бы не пройти проверку, если бы она его пристально рассматривала. «Трудно найти сейчас брутального хорошего парня. Очень страшно, когда девочка смотрит на богатенького. Когда мои дети заканчивают, они всегда имеют квартиру, машину и специальность, поэтому они не смотрят в богатенькую руку», — говорила Винер на презентации своей книги.
Впрочем, богатство ведь не исключает наличия искренней симпатии и любви. Главное — найти близкого по духу человека. Похоже, теперь у Дарьи Дмитриевой это получилось.