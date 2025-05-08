«Тратила по миллиону в день»: как живет самая горячая ученица Винер

До 15 лет, по воспоминаниям Дмитриевой, она спала с мамой в одной кровати, но это в те редкие дни, когда была дома. Почти все время гимнастка проводила сначала в спортивных общежитиях попроще, а потом в Новогорске — хотя и на полном обеспечении и под присмотром, но все же тоже в общежитии. С некоторой завистью смотрела на сверстниц, которые могли позволить себе много одежды, и очень хотела однажды иметь возможность покупать все, что хочется, не задумываясь.