Мельникова и Ступак победили на праймериз «Единой России» в своих регионах

Партия «Единая Россия» объявила старт регистрации участников на предварительное голосование 5 марта, оно продлилось до 24 апреля. Само голосование прошло с 19 по 25 мая. В единый день голосования, который пройдет 14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.