Мельникова и Ступак победили на праймериз «Единой России» в своих регионах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак одержали победу на праймериз «Единой России» в своих регионах, проводимых для последующего выдвижения на выборы депутатов, сообщается на сайте политической партии.
Мельникова, которая является уроженкой Воронежа, выдвигалась как беспартийный кандидат и баллотировалась на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. Она набрала 1188 голосов.
Ступак является уроженкой города Сосногорск (Республика Коми) и выдвигалась как беспартийный кандидат. Она баллотируется на пост депутата государственного совета Республики Коми VIII созыва от Ираёльской территориальной группы № 5. Спортсменка набрала 1782 голоса.
Партия «Единая Россия» объявила старт регистрации участников на предварительное голосование 5 марта, оно продлилось до 24 апреля. Само голосование прошло с 19 по 25 мая. В единый день голосования, который пройдет 14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.