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Дина Аверина рассказала, что следила за рекордом Овечкина

Аверина заявила, что следила за Овечкиным, побившим рекорд по голам в НХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о том, что следила за Александром Овечкиным, побившим рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Когда была спортсменкой, всегда следила за фигурным катанием, иногда за спортивной гимнастикой. Могла посмотреть матчи по хоккею и футболу. Но нет спортсмена, за которым я слежу постоянно. Но за Овечкиным следила. Он молодец. Огромное уважение ему за то, что он не сдался, боролся и шел на рекорд. Мне кажется, весь мир за этим следил», — сказала Аверина на фан-встрече в рамках Дня московского спорта.

По ходу последнего регулярного сезона капитан «Вашингтона» Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов в чемпионатах лиги за всю историю. На его счету 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).