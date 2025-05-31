Дина Аверина рассказала, что следила за рекордом Овечкина

«Когда была спортсменкой, всегда следила за фигурным катанием, иногда за спортивной гимнастикой. Могла посмотреть матчи по хоккею и футболу. Но нет спортсмена, за которым я слежу постоянно. Но за Овечкиным следила. Он молодец. Огромное уважение ему за то, что он не сдался, боролся и шел на рекорд. Мне кажется, весь мир за этим следил», — сказала Аверина на фан-встрече в рамках Дня московского спорта.