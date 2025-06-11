Российских гимнастов допустили до участия в международных соревнованиях

«Федерация гимнастики России продолжает планомерную работу, направленную на восстановление полноценного участия российских спортсменов в международной спортивной жизни», — отмечается в публикации.
Уточняется, что спортсмены из России выступят на этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте в Португалии, Германии, Болгарии и Франции.
Также запланировано участие российских спортсменов в чемпионате мира по прыжкам на батуте и в первенстве мира. Сообщается, что судьи из России тоже допущены до участия в международных соревнованиях.
«Направлена предварительная заявка для участия российских спортсменов в “Кубке Претендентов 2025” по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже», — добавили в федерации гимнастики РФ.
7 мая международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях на чемпионатах в нейтральном статусе. Первым соревнованием с их участием станет чемпионат Европы в Генуе с 14 по 19 июня. После спортсмены примут участие в чемпионате мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси.