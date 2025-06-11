Российских гимнастов допустили до участия в международных соревнованиях

7 мая международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях на чемпионатах в нейтральном статусе. Первым соревнованием с их участием станет чемпионат Европы в Генуе с 14 по 19 июня. После спортсмены примут участие в чемпионате мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси.