СМИ: украинские гимнасты разгромили номер в отеле после провала на ЧЕ

По информации источника, оставшиеся без медалей олимпийский чемпион Олег Верняев и Владислав Грик сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. Украинское издание сопроводило материал фотографиями разгромленного номера и назвало поведение спортсменов недостойным.