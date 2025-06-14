Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: украинские гимнасты разгромили номер в отеле после провала на ЧЕ

Украинские гимнасты разгромили номер в отеле после провала на чемпионате Европы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Германии выставил сборной Украины счет после дебоша двух спортсменов страны в номере гостиницы, сообщает украинское издание «Телеграф».

Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завершила турнир с одной бронзовой наградой.

По информации источника, оставшиеся без медалей олимпийский чемпион Олег Верняев и Владислав Грик сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. Украинское издание сопроводило материал фотографиями разгромленного номера и назвало поведение спортсменов недостойным.

Оргкомитет соревнований обратился к украинской стороне с требованием покрыть расходы за причиненный ущерб, а также за спецуборку номера. Счет составил 370 евро. Отмечается, что расходы за свой счет возместил Верняев.

Верняев — олимпийский чемпион и серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2014 года, семикратный чемпион Европы.