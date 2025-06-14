СМИ: украинские гимнасты разгромили номер в отеле после провала на ЧЕ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Германии выставил сборной Украины счет после дебоша двух спортсменов страны в номере гостиницы, сообщает украинское издание «Телеграф».
Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завершила турнир с одной бронзовой наградой.
По информации источника, оставшиеся без медалей олимпийский чемпион Олег Верняев и Владислав Грик сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. Украинское издание сопроводило материал фотографиями разгромленного номера и назвало поведение спортсменов недостойным.
Оргкомитет соревнований обратился к украинской стороне с требованием покрыть расходы за причиненный ущерб, а также за спецуборку номера. Счет составил 370 евро. Отмечается, что расходы за свой счет возместил Верняев.
Верняев — олимпийский чемпион и серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2014 года, семикратный чемпион Европы.