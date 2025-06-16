Гимнастка сборной России завершила карьеру из-за переломов: «Вынужденное решение»

Грош становилась обладательницей медалей первенства континента и побеждала на Играх стран СНГ.
— Это было вынужденное решение, я не собиралась заканчивать. Я очень любила и люблю художественную гимнастику. Всегда обожала выступать, этих эмоций мне сейчас не хватает в обычной жизни. В 2024 году после чемпионата России у меня начала болеть нога. Мы сделали МРТ и обнаружили стрессовый перелом. Через две недели были соревнования, я готовилась в кроссовках, старались не нагружать ногу, но так как я стояла в составе, этого не получилось избежать. Когда выступили первый вид, я поняла, что не могу наступать на ногу. Мне надели сапог со льдом на 15 минут, а эффекта не было — нога холодная, а место где был стрессовый перелом — горит. После этого на КТ обнаружили два краевых перелома кости. Пришлось сняться с соревнований.
Два месяца я сидела в сапоге в Новогорске. Делала только подкачку, ходила на физиопроцедуры. Мы надеялись, что я успею восстановиться к Играм БРИКС, до них оставалось примерно три месяца. Через два месяца мне сделали повторный снимок, я уже надеялась, что сейчас начну тренироваться, но улучшений не было — эти переломы так и остались.
Конечно, я не понимала, почему так произошло, было безумно обидно. До Игр БРИКС месяц, а у меня два перелома. Было тяжело смотреть на девочек, которые тренируются и готовятся к соревнованиям, а я сидела в этом сапоге и понимала, что у меня вообще ноль улучшений. Тогда я поехала уже к другим врачам, и там сказали, что у меня отвалился осколок в стопе. Даже после операции не получилось бы полностью восстановиться и тренироваться без боли. Я попросилась уехать домой, чтобы сдать ЕГЭ. После этого постепенно я уже поняла, что это все.
— Во время этого длительного лечения ты уже готовила себя к завершению?
— Нет, вообще не принимала эту мысль. Я была уверена, что я сейчас вылечусь и продолжу тренироваться. Возможно, эту травму можно было предотвратить, но, к сожалению, этого не произошло, — сказала Грош в интервью корреспонденту Sport24 Алене Волковой.