Гимнастка сборной России завершила карьеру из-за переломов: «Вынужденное решение»

— Это было вынужденное решение, я не собиралась заканчивать. Я очень любила и люблю художественную гимнастику. Всегда обожала выступать, этих эмоций мне сейчас не хватает в обычной жизни. В 2024 году после чемпионата России у меня начала болеть нога. Мы сделали МРТ и обнаружили стрессовый перелом. Через две недели были соревнования, я готовилась в кроссовках, старались не нагружать ногу, но так как я стояла в составе, этого не получилось избежать. Когда выступили первый вид, я поняла, что не могу наступать на ногу. Мне надели сапог со льдом на 15 минут, а эффекта не было — нога холодная, а место где был стрессовый перелом — горит. После этого на КТ обнаружили два краевых перелома кости. Пришлось сняться с соревнований.