Звезда Кабаевой наконец-то показала, почему она недосягаема для других русских гимнасток. Зажгла в Сочи

В Сириусе стартовал второй этап Кубка Сильнейших по художественной гимнастике. Эту серию придумали еще несколько лет назад, но сейчас правила сильно изменились. Каждое выступление спортсменок влияет на итоговый результат, поэтому до самого финала сохраняется интрига. В этот раз состав получился по-настоящему мощный, но далеко не все смогли проявить себя в первый день соревнований.
Карина Киреева считалась одной из претенденток на медали многоборья. К сожалению, ей будет очень сложно попасть в топ, так как после первых двух видов она улетела аж на 21-е место. Все из-за выступления с обручем — в самом начале упражнения гимнастка допустила потерю за площадку. Карина поняла, что не успеет забрать предмет, поэтому взяла запасной. После этого посыпались все элементы, была видна нервозность. К следующему выходу Киреева пыталась забыть об этой ошибке и очень уверенно начала мяч. Но и там она в самом конце чуть не сорвала ловлю. Мяч неудачно приземлился на грудь, из-за чего Карине пришлось сойти с равновесия, чтобы не потерять предмет и не упасть самой. Гигантское отставание от медальных позиций — с 52,25 балла будет сложно конкурировать.
Уверенно начала второй этап Милена Щенятская, которая занимает промежуточное 3-е место. Кажется, что новые правила специально созданы для нее — она очень артистичная и эмоциональная в своих выступлениях. К сожалению, в первой половине сезона этого не получалось показать — были ошибки, которые откидывали ее назад. Милена хорошо прошла оба упражнения, начало очень скоростное, все элементы четкие и точные. Видно, что во второй половине не хватало сил, поэтому некоторые ловли она спасала. Щенятская набрала 57,55 балла.
На 2-м месте остановилась юная Ульяна Янус из Омска, но это уже никого не удивляет. В этом сезоне гимнастка выступает очень стабильно, показывает сложнейшие фирменные элементы, но не может лидировать из-за возраста — бывшей юниорке точно не поставят высокую оценку за артистизм. Две недели назад она соревновалась на родине и ошибалась, но к Кубку Сильнейших собралась. И в мяче, и в обруче не было грубых ошибок, только на рисках Ульяна подстраивалась под предмет, немного меняла положение, чтобы не допустить потери. За два упражнения Янус набрала 58,35 балла.
II этап Кубка Сильнейших. Результаты многоборья (после 2-х видов):
- Мария Борисова — 61,70
- Ульяна Янус — 58,35
- Милена Щенятская — 57,55
- Анастасия Власенко — 56,40
- Владислава Николаенко — 56,36.
После первого дня лидирует Мария Борисова. Она основательно подготовилась к домашнему турниру, прошла оба вида без грубых ошибок. И эта огромная редкость по сезону. Обычно ей приходилось догонять всех за счет булав и ленты. В обруче она уже чувствует себя уверенно, его не сильно меняли с начала сезона. Впервые Мария справилась с новым упражнением с мячом. Ей недавно обновили постановку, и гимнастка никак не могла пройти его чисто. В этот раз ей все удалось — и по настроению, и по элементам. На своей арене Борисова не нервничала, сделала оба вида и на большой скорости и набрала 61,70 балла.
Марию будет невероятно сложно обогнать. Пока в России только эта спортсменка получает за 30 в одном упражнении, поэтому с ошибками она набирает столько же, сколько остальные за чистые выступления. Очевидно, Борисовой комфортно выступать в академии Алины Кабаевой, нет серьезного волнения. Настоящая борьба будет только за серебро и бронзу.
Алена Волкова