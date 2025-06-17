Звезда Кабаевой наконец-то показала, почему она недосягаема для других русских гимнасток. Зажгла в Сочи

Карина Киреева считалась одной из претенденток на медали многоборья. К сожалению, ей будет очень сложно попасть в топ, так как после первых двух видов она улетела аж на 21-е место. Все из-за выступления с обручем — в самом начале упражнения гимнастка допустила потерю за площадку. Карина поняла, что не успеет забрать предмет, поэтому взяла запасной. После этого посыпались все элементы, была видна нервозность. К следующему выходу Киреева пыталась забыть об этой ошибке и очень уверенно начала мяч. Но и там она в самом конце чуть не сорвала ловлю. Мяч неудачно приземлился на грудь, из-за чего Карине пришлось сойти с равновесия, чтобы не потерять предмет и не упасть самой. Гигантское отставание от медальных позиций — с 52,25 балла будет сложно конкурировать.