Воздушные знаки: сборная РФ по прыжкам на батуте возвращается на мировые старты

— Мы давно его получили, кто-то в прошлом году, кто-то этой зимой, — рассказал Николай Макаров. — Мы надеемся на изменения в ближайшее время, что сейчас больше спортсменов получат нейтральный статус, и на чемпионат мира мы повезем какую-никакую команду. Что касается решения заявляться на международные старты, то министр спорта Михаил Владимирович Дегтярев сказал, что надо участвовать. Мы следуем указаниям. Ну и это наше желание, естественно — надо начинать выходить на международную арену. Мы в целом решение участвовать не меняли, отношение к бойкотам у нас было всегда отрицательное. Я просто надеюсь, что все положения о нейтральном статусе вскоре поменяются, потому что люди должны реально на вещи смотреть и реально оценивать нейтральность или ее отсутствие. Чтобы этот разговор пошел, а не как в прошлом году. Федерация, ее руководство очень сильно над этим работают, и думаю, какие-то новости будут в июле.