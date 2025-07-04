Воздушные знаки: сборная РФ по прыжкам на батуте возвращается на мировые старты

Уже в эти выходные —
Весной наша новая укрупненная гимнастическая федерация стала главным ньюсмейкером — когда вышла с решением бойкотировать международные соревнования в ответ на решения по нейтральным статусам россиян. Прошло несколько недель — и наши спортсмены всё же едут за рубеж. Этап Кубка мира в Португалии станет первым международным стартом для наших спортсменов после Игр-2024.
— Нельзя сказать, что команда набрала оптимальную форму, но к пику подходят, — рассказал «Известиям» тренер сборной России по прыжкам на батуте Николай Макаров. — На тренировках всё показывали, осталось то же самое сделать на соревнованиях. В Португалию отправились с ожиданиями хороших результатов. Этот турнир проходит в преддверии нашей Спартакиады, так что готовимся и к ней, и к Кубку мира. Не знаем, как остальные страны готовятся, сейчас было межсезонье, до чемпионата мира еще далеко. Но ждем чего-то хорошего. Прицениваемся, так скажем. Знаю, что в Португалии приедут все сильнейшими составами. Всем хочется друг на друга посмотреть, оценить свой уровень.
Чемпионат мира — главный турнир в этом году для сборной России, подчеркнул Макаров. Он пройдет в ноябре в Мадриде. До этого запланированы этапы Кубка мира в Португалии (5−6 июля), Германии (20−21 сентября), Болгарии (27−28 сентября) и Франции (3−5 октября).
— Многие сейчас готовятся ко Всемирным играм, в которых у нас нет допуска, — продолжил Николай Макаров. — Там акробатическая дорожка, мини-трамп и синхронные прыжки на батуте. Квалификация шла на чемпионате мира 2023 года, в котором мы не смогли участвовать. Ну ничего страшного, переживем. Так что для нас однозначно главным турниром будет чемпионат мира. Важно успешно выступить и на всех этапах Кубка мира, взять призовые места в итоговом зачете. Нам важно готовиться уже к следующей Олимпиаде.
Также Макаров подчеркнул, что у батутистов нет никаких проблем с получением нейтрального статуса.
— Мы давно его получили, кто-то в прошлом году, кто-то этой зимой, — рассказал Николай Макаров. — Мы надеемся на изменения в ближайшее время, что сейчас больше спортсменов получат нейтральный статус, и на чемпионат мира мы повезем какую-никакую команду. Что касается решения заявляться на международные старты, то министр спорта Михаил Владимирович Дегтярев сказал, что надо участвовать. Мы следуем указаниям. Ну и это наше желание, естественно — надо начинать выходить на международную арену. Мы в целом решение участвовать не меняли, отношение к бойкотам у нас было всегда отрицательное. Я просто надеюсь, что все положения о нейтральном статусе вскоре поменяются, потому что люди должны реально на вещи смотреть и реально оценивать нейтральность или ее отсутствие. Чтобы этот разговор пошел, а не как в прошлом году. Федерация, ее руководство очень сильно над этим работают, и думаю, какие-то новости будут в июле.
Также наставник наших батутистов прокомментировал уход многолетнего главного тренера наших спортивных гимнастов Андрея Родионенко. Его место занял Дмитрий Андреев.
— Андреев — профессионал, давно в гимнастике, был одним из членов технического комитета международной федерации, специалист самого высокого уровня, — подчеркнул специалист. — Конечно, Андрей Федорович [Родионенко] был и остается выдающимся человеком. Но считаю, что ему нашли очень хорошую замену. Дмитрий должен справиться. У него есть понимание и амбиции, а главное — знания.
В Португалии выступят 11 российских спортсменов. Это Максим Диденко, Данила Касимов, Кирилл Козлов, София Аляева, Анжела Бладцева (все — прыжки на батуте), Сергей Финиченко, Арина Каляндра, Александра Лямина (все — акробатическая дорожка), Михаил Юрьев, Михаил Заломин и Галина Бегим (все — двойной мини-трамп).
Дмитрий Кузнецов