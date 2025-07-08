Валиева, Навка и Авербух посетили свадьбу Дины Авериной

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева посетила свадьбу серебряной медалистки Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Дины Авериной, следует из публикации спортсменки в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Из видео в совместном Telegram-канале сестер Авериных следует, что на свадьбе присутствовал олимпийский чемпион Токио в командном турнире по спортивной гимнастике Никита Нагорный, исполнивший композицию рэпера Басты «Моя игра», и его жена Дарья. Кроме того, на видеоролике был замечен фигурист Дмитрий Алиев.
Экс-футболист сборной России по футболу Павел Мамаев и его жена Надежда также посетили свадьбу. Последняя в своих социальных сетях опубликовала совместные фотографии и видео с экс-главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер, олимпийской чемпионкой 2006 года по фигурному катанию Татьяной Навкой и хореографом-постановщиком, серебряным призером Олимпиады-2002 по фигурному катанию Ильей Авербухом.
В понедельник в социальных сетях Соловьева были опубликованы фото и видео свадебного торжества в Москве.
Дине Авериной 26 лет. Она является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, серебряным призером Олимпиады в Токио. Соловьеву 35 лет. Фигурист — олимпийский чемпион Игр в Сочи в командном турнире и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Бобровой.
Романтические отношения между Авериной и Соловьевым начались на съемках телепроекта «Ледниковый период» осенью 2024 года.