Валиева, Навка и Авербух посетили свадьбу Дины Авериной

Экс-футболист сборной России по футболу Павел Мамаев и его жена Надежда также посетили свадьбу. Последняя в своих социальных сетях опубликовала совместные фотографии и видео с экс-главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер, олимпийской чемпионкой 2006 года по фигурному катанию Татьяной Навкой и хореографом-постановщиком, серебряным призером Олимпиады-2002 по фигурному катанию Ильей Авербухом.