Сильнейшие русские гимнасты могут вернуться на главные мировые старты. Им нужно пройти новую проверку

Самое важное — гимнасты могут повторно подаваться на нейтральный статус, если при первоначальной проверке заявку отклонили. Это сделано для того, чтобы повысить справедливость и прозрачность оценки. В случае россиян такой подход важен. Далеко не все причины отказа раскрывают сами спортсмены, но известные случаи шокируют. Виктория Листунова рассказала, что получила отказ из-за открытки с поздравлением на День Победы, а Лала Крамаренко — за фото с Ириной Винер. В таких ситуациях нужно более детальное рассмотрение всех факторов.