Сильнейшие русские гимнасты могут вернуться на главные мировые старты. Им нужно пройти новую проверку

За последние полгода в российской гимнастике произошло много событий. Официально наших спортсменов допустили до международных соревнований еще в прошлом сезоне, но тогда от большинства федераций поступил отказ из-за правил получения нейтрального статуса. В январе этого года решили все же отправить заявки, но из-за нескольких спортсменов, которые не прошли первоначальную проверку, процесс возвращения приостановили.
Месяц назад федерация гимнастики России объявила, что заявили на несколько стартов нейтральных атлетов, но время уже было упущено. Большинство главных стартов прошло, а никаких видимых результатов этот бойкот не принес. 9 и 10 июля в Лозанне состоялось заседание исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG). По его итогам были пересмотрены правила получения нейтрального статуса для спортсменов из России.
Самое важное — гимнасты могут повторно подаваться на нейтральный статус, если при первоначальной проверке заявку отклонили. Это сделано для того, чтобы повысить справедливость и прозрачность оценки. В случае россиян такой подход важен. Далеко не все причины отказа раскрывают сами спортсмены, но известные случаи шокируют. Виктория Листунова рассказала, что получила отказ из-за открытки с поздравлением на День Победы, а Лала Крамаренко — за фото с Ириной Винер. В таких ситуациях нужно более детальное рассмотрение всех факторов.
Также уточнили некоторые критерии:
- Добровольная принадлежность спортсмена к государственным структурам;
- Активная поддержка политики РФ, включая публичные заявления, интервью и активность в социальных сетях.
Добровольная принадлежность спортсмена к государственным структурам;Активная поддержка политики РФ, включая публичные заявления, интервью и активность в социальных сетях.
Помимо этого спортсмены с нейтральным статусом могут принимать участие не только в личных, но и в командных и групповых дисциплинах. Для спортивной гимнастики это важно, так как большую ценность имеет командное многоборье. В художественной гимнастике раньше целый вид попадал под запрет, а теперь групповые упражнения также могут выступать на международной арене.
Это серьезные изменения для российских спортсменов. Как известно, ранее гимнасты с отказами могли идти только в CAS, где решение было необходимо оспорить. Сейчас же без дополнительных сложностей они могут повторно подать заявки и следовать новым критериям.
Федерация гимнастики России также готова идти дальше. Планируют организовать консультации с тренерами и спортсменами по процедурам повторной подачи заявок и соблюдению новых требований FIG.
Президент федерации Олег Белозеров также отмечает важность принято решения:
«Мы находимся в постоянном контакте с руководством FIG. Удовлетворены, что наши аргументы были приняты во внимание членами исполкома. Теперь нам предстоит детально изучить все принятые нашими коллегами решения. При этом мы будем и дальше прилагать все усилия для защиты интересов наших спортсменов. Наша цель — полноценное участие в международных соревнованиях».
Возможно, в этом сезоне у российских гимнастов будет намного больше турниров, чем предполагалось раньше.
Алена Волкова