Украинская федерация гимнастики осудила решение UEG по россиянам: «Это бросает вызов демократическим принципам»

"Уважаемые члены UEG, Украинская федерация гимнастики выражает глубокую обеспокоенность по поводу недавних событий, прямо бросающих вызов целостности и демократическим принципам нашей организации, UEG.
Нам стало известно, что офис UEG включил представителей Федерации гимнастики России и Белорусской ассоциации гимнастики в список кандидатов на выборы в органы управления на будущей ноябрьской Ассамблее. Это решение прямо противоречит четкой и недвусмысленной резолюции, принятой предыдущей Ассамблеей Европейской Гимнастики. Эта резолюция прямо запрещала представителям упомянутых федераций выполнять функции в органах управления UEG, как это предусмотрено уставом UEG.
Объяснение офиса UEG о том, что выдвижение кандидатов от этих федераций на выборы и запрет их представителям выполнять функции не связаны между собой, неприемлемы. Эти софистические объяснения указывают на преднамеренный характер таких действий, не имеющих ничего общего с правовой этикой и юридическими аргументами, и свидетельствуют о намерении ввести в заблуждение членов UEG.
Это действие офиса UEG подрывает коллективную волю членов UEG и игнорирует фундаментальное решение, принятое высшим руководящим органом UEG. Такой шаг не только подвергает сомнению авторитет резолюций нашей предыдущей Ассамблеи, но и рискует скомпрометировать этические и спортивные принципы, за которые выступает UEG.
Включение этих кандидатур вопреки действующему запрету создает прецедент, который может серьезно повредить доверие между членами UEG и офисом UEG. Это вызывает серьезные вопросы прозрачности, подотчетности и соблюдения демократических процессов в нашей организации. Поэтому Украинская федерация гимнастики срочно призывает всех членов UEG потребовать немедленного созыва Чрезвычайной ассамблеи UEG. Целью Чрезвычайной ассамблеи будет решение данного критического вопроса, подтверждение предыдущих решений Ассамблеи и полное соответствие кандидатур на будущие выборы всем существующим резолюциям и духу наших уставов.
Очень важно, чтобы мы коллективно отстаивали принципы справедливости, уважения демократических решений и целостности нашего спорта. Мы верим, что Чрезвычайная ассамблея является необходимым шагом для исправления этой ситуации и сохранения будущего доверия к UEG. Украинская федерация гимнастики предлагает включить в повестку дня Чрезвычайной ассамблеи следующие вопросы: а) недопущение кандидатов от Федерации гимнастики России и/или Белорусской ассоциации гимнастики к участию в выборах в руководящие органы UEG; б) о недоверии генеральному директору; в) о создании комиссии по мониторингу выполнения решения Ассамблеи по санкциям UEG против представителей Федерации гимнастики России или Белорусской ассоциации гимнастики.
Украинская федерация гимнастики представляет в приложении к письму соответствующую квалификацию действий по включению в список кандидатов на выборы в комитет UEG лица, номинированного Федерацией гимнастики России или Белорусской ассоциацией гимнастики, представителям которой ранее Ассамблея UEG запретила выполнять функции в своих руководящих органах.
Мы призываем членов UEG присоединиться к нам в этом важном призыве, чтобы голос членов UEG был услышан и уважался.
Приложение.
Квалификация действий по включению в список кандидатов на выборы в комитет UEG лица, номинированного Федерацией гимнастики России или Белорусской ассоциацией гимнастики, представителям которой ранее Ассамблея UEG запретила выполнять функции в ее руководящих органах.
а) Нарушение/несоблюдение резолюции Ассамблеи: резолюция Ассамблеи является высшим директивным актом организации. Игнорирование или обход такой резолюции является прямым нарушением уставов и внутренних положений. Это должно быть квалифицировано как несоблюдение или нарушение обязательной резолюции.
б) Подрыв авторитета Ассамблеи: действия, противоречащие решениям высшего коллегиального органа, подрывают его легитимность и авторитет. Это ставит под сомнение демократические основы организации.
в) Недобросовестность/злоупотребление властью: если офис UEG, несмотря на знание о существующем запрете, все же включил такое лицо в список, это может свидетельствовать о действиях, совершенных недобросовестно. Упомянутые в письме «софистические объяснения» усугубляют это подозрение, указывая на попытку намеренно обойти правила, а не на ошибку. Это должно быть квалифицировано как злоупотребление служебным положением или превышение полномочий.
г) Неэтическое поведение/отсутствие правовой этики: попытка разделить «номинацию» от «выполнения функций» при наличии прямого запрета на последнее являются манипуляцией правовыми категориями и не отвечают принципам правовой этики и добросовестности. Это указывает на отсутствие прозрачности и честности в действиях.
д) Создание опасного прецедента: такие действия создают прецедент, согласно которому будущие решения Ассамблеи могут игнорироваться или обходиться, что угрожает стабильности и управлению организации", — говорится в письме.