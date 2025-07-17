Украинская федерация гимнастики осудила решение UEG по россиянам: «Это бросает вызов демократическим принципам»

Очень важно, чтобы мы коллективно отстаивали принципы справедливости, уважения демократических решений и целостности нашего спорта. Мы верим, что Чрезвычайная ассамблея является необходимым шагом для исправления этой ситуации и сохранения будущего доверия к UEG. Украинская федерация гимнастики предлагает включить в повестку дня Чрезвычайной ассамблеи следующие вопросы: а) недопущение кандидатов от Федерации гимнастики России и/или Белорусской ассоциации гимнастики к участию в выборах в руководящие органы UEG; б) о недоверии генеральному директору; в) о создании комиссии по мониторингу выполнения решения Ассамблеи по санкциям UEG против представителей Федерации гимнастики России или Белорусской ассоциации гимнастики.