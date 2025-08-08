Российская гимнастка первой в мире выступила на Северном полюсе

Рослякова 7 июля в классическом гимнастическом купальнике выполнила программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре в точке схождения меридианов — 90 градусов северной широты. Температура воздуха во время выступления была близка к нулю. Автором проекта выступила тренер спортсменки Анна Полунина.