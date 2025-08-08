Ричмонд
Российская гимнастка первой в мире выступила на Северном полюсе

Российская гимнастка Рослякова установила рекорд, выступив на Северном полюсе.

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россиянка Мария Рослякова установила мировой рекорд, став первой в истории спортсменкой, исполнившей программу по художественной гимнастике на Северном полюсе.

Рослякова 7 июля в классическом гимнастическом купальнике выполнила программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре в точке схождения меридианов — 90 градусов северной широты. Температура воздуха во время выступления была близка к нулю. Автором проекта выступила тренер спортсменки Анна Полунина.

С 5 августа ее выступление официально зарегистрировано в Реестре рекордов России, а также в международной книге рекордов INTERRECORD как достижение в категории «Официальное превосходство» (Official Excellence), отмечается на сайтах организаций.