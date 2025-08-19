Тренеру по гимнастике в США вынесли приговор за насилие над детьми

Согласно материалам дела и признаниям, Джейкобс начиная с неизвестной даты до марта 2023 года использовал свое положение тренера по гимнастике и отвозил несовершеннолетнего из Юты в другие штаты, включая Флориду и Техас. Во время этих поездок он устанавливал скрытые камеры в номере отеля и ванной комнате ребенка для создания запрещенных материалов.