Тренеру по гимнастике в США вынесли приговор за насилие над детьми

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тренер по гимнастике Адам Ричард Джейкобс из города Вудс-Кросс (штат Юта) приговорен к 10 годам тюремного заключения за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей, сообщается на официальном сайте прокуратуры США.
Ранее Джейкобс признался в использовании скрытой камеры для создания материалов сексуального характера с несовершеннолетними, а также в перевозке ребенка с целью совершения преступлений сексуального характера. Помимо тюремного срока, федеральный суд назначил Джейкобсу пожизненный режим надзора после выхода на свободу. Тренер также привлечен к ответственности властями штата Юта.
Согласно материалам дела и признаниям, Джейкобс начиная с неизвестной даты до марта 2023 года использовал свое положение тренера по гимнастике и отвозил несовершеннолетнего из Юты в другие штаты, включая Флориду и Техас. Во время этих поездок он устанавливал скрытые камеры в номере отеля и ванной комнате ребенка для создания запрещенных материалов.
Расследование также выявило, что сотрудники Федерации гимнастики США (USA Gymnastics) дважды обнаруживали скрытые камеры в унисекс-туалете спортивного комплекса и сообщали об этом в полицию. В ходе обысков были найдены около 120 видеофайлов с записями жертв в туалете. Примерно на 40 видео зафиксировано, как Джейкобс устанавливал камеры у себя дома и в помещениях спортивного центра.