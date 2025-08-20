В Москве впервые проходит Кубок сильнейших спортсменов по художественной гимнастике

Cегодня, 20 августа, состоялась церемония открытия, в которой приняли участие Дина и Арина Аверины, а также квалификация в многоборье. 21 августа на ковре определятся сильнейшие в многоборье, а также финалистки, которым предстоит сразиться за главные титулы Кубка. В заключительный день будут разыграны медали во всех отдельных видах программы. На помост выйдут по четыре гимнастки от каждой страны в каждой дисциплине. Будут определены обладательницы более 100 медалей, а также названа сильнейшая команда турнира. В командный зачёт войдут результаты пяти лучших юниорок и пяти лучших сениорок, а также выступления по одной группе от каждой категории.