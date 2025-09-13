В Госдуме прокомментировали отказ украинских гимнасток выходить на помост

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») поделился мнением с РИА Новости, что отказ украинских гимнасток выходить на помост из-за участия российской спортсменки Ангелины Мельниковой — это не спорт, а политическая истерика.
Из информации, размещенной ранее на сайте федерации гимнастики Франции, следует, что украинские гимнасты отсутствуют в стартовом протоколе турнира World Challenge Cup в Париже. Ранее глава федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина пригрозила бойкотом сборной Украины турнира в Париже, если Международная федерация гимнастики (FIG) не рассмотрит их жалобу на допуск россиянки Ангелины Мельниковой. Ранее украинцы присутствовали в заявке на сайте FIG.
«Отказ украинских гимнасток выходить на помост из-за участия российской спортсменки — это не спорт, а чистой воды политическая истерика. Когда спортсмены боятся соперничества и прячутся за бойкотами, они фактически признают собственное бессилие», — сказал Хамитов.
Он отметил, что Мельникова — чемпионка, символ российской гимнастики, и она честно заслужила своё место на турнире.
А вот украинские гимнастки, по словам политика, вместо борьбы предпочли демонстративно уйти. И, как считает Хамитов, они наказали не Россию, а самих себя, отказавшись от возможности показать результат и завоевать уважение зрителей.
«В народе говорят: “Назло маме уши отморожу”. Именно так и выглядит эта ситуация — жалко и нелепо. Но для нас это только подтверждение: Россия остаётся в большом спорте, мы продолжаем бороться и побеждать, а те, кто вместо соревнований выбирает политические игры, оказываются на обочине», — заключил депутат.