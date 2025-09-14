Ричмонд
Ангелина Мельникова заняла пятое место в опорном прыжке на FIG Challenge Cup в Париже

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла пятое место в опорном прыжке на финальном этапе соревнований по спортивной гимнастике FIG Challenge Cup в Париже. Она получила от судей 13,533.

Победу в данной дисциплине одержала представительница Великобритании Эбигейл Мартин. Судьи оценили её выступление на 14,016 балла.

FIG World Challenge Cup проходит в Париже с 13 по 14 сентября 2025 года. Турнир стал для Мельниковой первым международным стартом за четыре года. Предыдущим был чемпионат мира — 2021 по спортивной гимнастике в японском Китакюсю, где Ангелина завоевала золотую медаль в многоборье, а также стала обладательницей серебряной медали в вольных упражнениях и бронзовой в упражнениях на бревне.