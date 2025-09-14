Мельникова завоевала вторую медаль на турнире в Париже

Ранее Мельникова одержала победу в упражнениях на бревне. Для россиянки это первый международный турнир с чемпионата мира 2021 года в японском Китакюсю, где она завоевала золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.