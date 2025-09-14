Ричмонд
Мельникова завоевала вторую медаль на турнире в Париже

Гимнастка Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на турнире в Париже.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова стала серебряным призером в вольных упражнениях на турнире World Challenge Cup в Париже.

Мельникова набрала за свое выступление 13,400 балла. Победу одержала представительница Румынии Сабрина Манека-Войня (13,800 балла), тройку призеров замкнула финка Кайя Тансканен (13,366).

Ранее Мельникова одержала победу в упражнениях на бревне. Для россиянки это первый международный турнир с чемпионата мира 2021 года в японском Китакюсю, где она завоевала золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

World Challenge Cup завершится 14 сентября.