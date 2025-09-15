Мельникова: Россия готова к большому возвращению в международный спорт

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова после выступления на World Challenge Cup в Париже заявила, что отечественных спортсменов ждут на международных турнирах и Россия готова к большому возвращению.
В воскресенье Мельникова стала победительницей в упражнениях на бревне и выиграла серебро в вольных упражнениях на World Challenge Cup в Париже. Для россиянки это первый международный турнир с чемпионата мира 2021 года в японском Китакюсю, где она завоевала золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.
«Всем привет из Парижа! Вот эти две медали отправляются домой. Спасибо всем за поддержку, она чувствовалась через экран, а зрители на трибунах так поддерживали! Я на сто процентов могу сказать, что нас все здесь ждут и мы готовы к большому возвращению», — заявила Мельникова в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале спортсменки.
После начала СВО в феврале 2022 года многие международные спортивные федерации по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) ввели запрет на участие россиян в соревнованиях. К летней Олимпиаде-2024 в Париже после серии жестких проверок были допущены в нейтральном статусе 15 завоевавших лицензии спортсменов. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам зимних Игр 2026 года.