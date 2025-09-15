Дегтярев поздравил Мельникову с победой на турнире в Париже

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram-канале поздравил гимнастку Ангелину Мельникову с золотой и серебряной медалями на турнире World Challenge Cup, который завершился 14 сентября в Париже.
В воскресенье Мельникова стала победительницей в упражнениях на бревне и выиграла серебро в вольных упражнениях на World Challenge Cup. Для россиянки это первый международный турнир с чемпионата мира 2021 года в японском Китакюсю, где она завоевала золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.
«Поздравляю Ангелину Мельникову с победой в финале FIG World Challenge Cup в Париже и блестящим возвращением на международную арену. Золото на бревне и серебро в вольных упражнениях — это не только большое личное достижение, но и важное событие для Федерации гимнастики России. Победа Мельниковой после вынужденного четырехлетнего перерыва в международных состязаниях доказывает, что наша гимнастическая школа остается одной из лучших на планете. Впереди чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Желаю Ангелине и всем нашим гимнастам новых больших побед!», — написал министр спорта.
Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира и четыре победы на чемпионатах Европы.