Дегтярев поздравил Мельникову с победой на турнире в Париже

«Поздравляю Ангелину Мельникову с победой в финале FIG World Challenge Cup в Париже и блестящим возвращением на международную арену. Золото на бревне и серебро в вольных упражнениях — это не только большое личное достижение, но и важное событие для Федерации гимнастики России. Победа Мельниковой после вынужденного четырехлетнего перерыва в международных состязаниях доказывает, что наша гимнастическая школа остается одной из лучших на планете. Впереди чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Желаю Ангелине и всем нашим гимнастам новых больших побед!», — написал министр спорта.