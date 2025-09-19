Ричмонд
Гимнасток в возрасте от 6 до 9 лет будут штрафовать за яркий макияж

Федерация гимнастики России (ФГР) приняла поправки в правила соревнований для начинающих спортсменок возраста 6−9 лет I-III юношеских спортивных разрядов по художественной гимнастике, запрещающие яркий макияж и купальники. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Согласно новому регламенту, спортсменки будут наказываться оценкой в нуль баллов, если выйдут на ковер с ярким макияжем на лицах и в расшитых стразами купальниках.

«Главная цель этих норм — подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Гимнастика не должна подталкивать детей ко взрослым атрибутам», — заявили в пресс-службе ФГР.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира.