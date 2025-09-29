Российские батутисты снова блистают на Кубке мира! У наших вообще есть соперники?

Кстати, серебро в смешанных прыжках — у Бладцевой в паре с Данилой Касимовым. От первого места, доставшегося японцам, россиян отделили 0,04 балла. Для Касимова это серебро, как и для Бладцевой, стало вторым в Варне. Ещё одно второе место было в мужских синхронных прыжках в тандеме с Кириллом Козловым. Золото в этой дисциплине — тоже у японцев.