«После Парижа побаливает колено». Мельникова — о выступлении в «Сириусе» и подготовке к чемпионату мира

После завершения первой из трех смен женского командного турнира на чемпионате России по спортивной гимнастике, в которой выступали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Владимирская область, все было уже понятно — Владимир впервые в новейшей истории выиграл чемпионат страны.
Это произошло во многом потому, что в этом сезоне за этот регион выступает Ангелина Мельникова, по параллельному зачету, сохранив в личных протоколах и свою родную Воронежскую область. Однако командник Ангелина делала за Владимир и начала его не слишком удачно, получив за упражнение на бревне, которое недавно выиграла на FIG World Challenge Cup в Париже, всего 11,733 — олимпийская чемпионка дважды упала.
О том, как Ангелине удалось восстановиться после неудачного начала выступлений, о состоянии ее здоровья и настрое на финалы чемпионата страны спортсменка рассказала «СЭ» после завершения квалификации.
Профессиональному спортсмену недопустимо опускать руки
— Предполагала такую победную концовку дня, учитывая начало на бревне?
— Нет. У меня, когда сейчас посмотрела на табло, пошли мурашки, это очень большая радость. Я первый раз выступаю за Владимир и очень рада, что именно этот чемпионат России, когда участвую за владимирскую команду, мы так исторически выиграли. Классно, спасибо всей команде.
— И все-таки про бревно.
— Я про этот позор не хочу говорить. Нечего сказать, мне просто стыдно, не могу подобрать других слов.
— Как затем удалось собраться?
— На самом деле у меня довольно хорошая форма, и я в принципе была сегодня уверена во всех снарядах. Как профессиональному спортсмену мне, если что-то не получается, недопустимо опускать руки на следующих снарядах.
Не очень-то люблю тренироваться
— Накануне, когда я видел тебя на опробовании, заметил прилично затейпированное колено. Сегодня тейп также был. Есть проблема?
— Колено у меня действительно побаливает, после Парижа. Там оно у меня на опорном прыжке чуть «гульнуло». Мы, конечно, лечили его с доктором, все вроде было нормально, но после перелета опять чуть-чуть прихватило, и я мотаю его жестким тейпом для того, чтобы сохранить здоровье. Нельзя сказать, что оно у меня сильно болит, это больше для страховки.
— Мотаешь на три вида, кроме брусьев?
— Да, на три остальных вида мотаю.
— Ты на осень выбрала жесткую связку стартов — «челлендж» в Париже, затем чемпионат страны и, потенциально, чемпионат мира. Не боишься, что нагрузка окажется слишком большой?
— Действительно, это большая нагрузка. Но я очень счастлива, потому что так скучаю по соревнованиям, всегда мечтала много выступать. На самом деле я не очень-то люблю тренироваться, вот выступать — как раз наоборот, люблю очень сильно. Поэтому рада, что стартов много, и надеюсь, что до конца года еще будет возможность соревноваться.
— Сложно было вернуться в тренировочный процесс, который ты, как только что сказала, не очень любишь, после возвращения из Парижа, для подготовки к чемпионату страны?
— Заранее, уже перед Парижем, готовилась к тому, что у меня после «челленджа» будет всего десять дней, и это действительно очень мало. Мне нужно было вернуть свою базу трудности на брусьях и свои вольные упражнения. Последнее было, наверное, самым сложным. Поэтому после Парижа отдохнула всего один день и затем сразу же включилась в работу на базе.
Акцент на прыжок и вольные
— Поиски «нейтральной» музыки завершены для вольных, ты делаешь под российское попурри?
— Да, с этим вариантом музыки я выступала и в Париже, выступаю здесь, и он же будет в Индонезии. Музыка полностью утверждена, если я выступала в Париже, то все нормально, поэтому пока оставили данный вариант.
— Учитывая, что свою форму здесь ты оцениваешь как хорошую, в каких видах готова показать наиболее сложную, конкурентную на мировом уровне программу?
— Опорный прыжок и вольные. Сегодня на вольных мне не засчитали повороты, и база получилась не 6,0, как планировали, а 5,6. Но 6,0 я буду готовить к чемпионату мира. Также хочу усложнить прыжок до базы 5,6, надеюсь, это получится.
— Последний вопрос — про твой разбег на прыжок. Твоим фирменным почерком является подскок во время разбега. Как это появилось?
— Появилось, кажется, когда проходила пубертат, мне было тяжело разбегаться с места. И решила подскакивать, этот вариант прижился, и не только на прыжке, но и на вольных, я там тоже подскакиваю. Потом, когда смотрю это в записи, думаю: «Что я там вообще делаю?» Но уже привыкла.
Сергей Лисин