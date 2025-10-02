«Впереди Олимпийские игры, нужно успеть собрать полную программу». В России растет юниор, который уже обходит всю мужскую сборную

Арсений Духно в свои 17 лет, будучи еще юниором, приехал выступать на взрослый чемпионат России по спортивной гимнастике и сразу, как говорят в народе, зашел с козырей — сделал вольные упражнения в квалификации с базой трудности 6,2 на оценку 15,000. Столько в 2025 году не получал никто в мире. Из мужчин, о юниорах даже не идет речи. В итоге после шести видов квалификации Арсений разместился на виртуальной второй строчке (80,865), уступив только опытному Даниелу Маринову (81,233).
Решением тренеров Арсению разрешили выступать и в финале многоборья, 25-м участником, начинал он с брусьев, и после пяти видов они с Мариновым снова шли на первых двух местах, Даниел лидировал (67,598), Арсений проигрывал меньше балла — 66,766. Заключительным видом у Духно был прыжок, где он сделал три с половиной винта, а это трудность 5,6, один из самых сложных прыжков в мире. Судьи оценили — 14,633. Даниел на перекладине собрал базу 5,1 и получил 13,733. В итоге — победа Духно с перевесом в 0,068 балла. Юниор, дважды упав, обыграл всю мужскую сборную, но не получил ни медали, ни титула, только опыт. После завершения финала многоборья Арсений пообщался с «СЭ».
Неважно, выступаешь ты в конкурсе или нет, надо выкладываться по полной
— Ты, когда говорил мне перед чемпионатом о своих планах, обмолвился, что упростишь базу трудности на финал, сделаешь более надежные комбинации. И когда я сегодня увидел три с половиной винта на опорном, возник вопрос — ты так завелся в этой борьбе, что пошел на данный прыжок?
— Если честно, да, я завелся. Появилось огромное желание выиграть, пусть даже вне конкурса. Думаю, если бы я не сделал эти три с половиной винта, занял бы сейчас второе место.
— Очень многие уважаемые и опытные люди говорили мне, что «вне конкурса» давление ниже, да и с мотивацией проблемы, все равно же медали не будет. Я им отвечал, что статус «вне конкурса» никак не повлияет и ты дашь бой.
— Согласен полностью, неважно, выступаешь ты в конкурсе или вне конкурса, надо показывать свой максимальный результат, выкладываться по полной.
— И поэтому на перекладине ты пошел на перелет Пегана, с которого упал сегодня?
— Да, я пошел на Пегана, просто эту комбинацию надо было попробовать еще раз. Хотелось ее сделать, но немного не получилось.
— Что именно не получилось? Ты вылетел очень высоко над жердью, было не дотянуться.
— Очень сильно загнал плечи, все движение ушло вниз, и по инерции меня унесло за жердь. Если бы сделал чуть пораньше, по инерции пошел бы вверх, взялся за жердь и было бы все хорошо.
— Вольные. Ты все-таки не пошел на программу, которая уже напугала половину планеты, сделал базу не 6,2, а 5,9.
— Сделал свою многоборскую базу, стабильную на данный момент.
— Ну и дальше был конь-махи, где ты упал. Причем упал, визуально, неприятно. Было ощущение, что ударил запястье, держался за него.
— Нет, не запястье, я, когда съехала рука, приложился животом, немного «пробил» дыхание, чуть-чуть посидел, отошел за положенные тридцать секунд и, в принципе, очень неплохо доделал.
— На кольцах в этот раз получился соскок.
— Кольца пока не мой вид, но да — соскок получился очень хорошо, я доволен.
— Прыжок мы уже обсудили. Сумма многоборья 81,399 и сумма базы трудности — 31,2.
— 31,2 это не полная база, которую я собирался сегодня показать, потому что, во-первых, из-за падения не засчитали перелет на перекладине. Во-вторых, на коне я упал, затем переделывал проходку, сделал ее не через две ручки, а упрощенно, плюс соскок сделал группы трудности «D», а я могу делать «E». Суммарно на этом всем потерял 0,9 балла трудности, так что полная база сегодня должна была быть 32,1. И это еще без вольных, которые были в квалификации и сложнее по базе на 0,3, чем те, которые были сегодня.
Никогда не рано начинать рано
— Ты вообще представляешь, какой эффект произвели твои вольные с квалификации в англоязычном гимнастическом сообществе?
— Нет, если честно.
— Ты напугал людей.
— Ну отлично.
— В связи с этим банальный вопрос — когда на тебя на юниорском ЧМ налетят иностранные журналисты, как ты будешь с ними общаться?
— Я знаю английский, но не очень хорошо. Сейчас я занимаюсь этим вопросом, учу язык, поэтому, думаю, отвечу на все вопросы, которые мне зададут.
— Очень часто приходится слышать, что юниоры, которые рано стартуют, навязывают борьбу взрослым, так же рано выгорают. Это касается большинства видов спорта, как думаешь, актуально ли это для гимнастики и, если да, не возникают ли подобные опасения?
— Я бы сказал — никогда не рано начинать рано. Впереди Олимпийские игры, до них три года, и мне за это время нужно успеть собрать мою полную программу. Поэтому я считаю, что никуда не тороплюсь, делаю все, что нужно и как нужно. Страха нет, потому что у меня есть свои цели, свои задачи, и я к ним иду. Кроме того, если смотреть на олимпийских чемпионов, то последним двум по восемнадцать лет. Мне в 2028 году будет двадцать.
— Назовешь свои самые слабые места как гимнаста, если говорить о врожденных данных, генетике? Над чем бьешься больше всего?
— У меня слабая подвздошная мышца. И из-за того, что у меня довольно-таки длинные ноги, тяжеловато работать на перекладине, все это таскать. Но в длинных ногах есть и свой плюс — визуально получается очень красивая линия. Везде есть свои плюсы и минусы, надо просто работать над всем этим.
— Насколько остро стоит вопрос организации питания, контроля веса?
— Не остро, потому что на данный момент у меня нет проблем с весом, а когда он начнет расти вместе со мной, я уже буду немного следить за этим вопросом, но не параноидально. Просто постараюсь перевести это все в мышечную массу, через силовые тренировки.
— И станешь кольцевиком.
— Ну было бы очень хорошо, если бы я еще кольцевиком стал.
— Учеба. Ты уже профессиональный спортсмен, сборы, тренировки, соревнования. Тяжело совмещать?
— Это очень тяжело — совмещать большой спорт и учебу. Но надо успевать и там, и там. Я стараюсь, делаю для этого все, но иногда не хватает времени, иногда сильно устаю. Но надо находить в себе силы, чтобы учиться.
Сергей Лисин