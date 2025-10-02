«Впереди Олимпийские игры, нужно успеть собрать полную программу». В России растет юниор, который уже обходит всю мужскую сборную

— Я бы сказал — никогда не рано начинать рано. Впереди Олимпийские игры, до них три года, и мне за это время нужно успеть собрать мою полную программу. Поэтому я считаю, что никуда не тороплюсь, делаю все, что нужно и как нужно. Страха нет, потому что у меня есть свои цели, свои задачи, и я к ним иду. Кроме того, если смотреть на олимпийских чемпионов, то последним двум по восемнадцать лет. Мне в 2028 году будет двадцать.