Русская чемпионка Олимпиады после разрыва ахилла выиграла медаль ЧР-2025. Удивительная награда Виктории Листуновой

В Сириусе подходит к концу чемпионат России по спортивной гимнастике. Первый день финалов подарил зрителям множество классных выступлений: в дело вступили все действующие олимпийские чемпионы, приехавшие на турнир.
В соревнованиях мужчин второе золото подряд взял Даниел Маринов. Изначально баллы за вольные упражнения не позволяли гимнасту претендовать на победу — слишком хорошо выступил реабилитировавшийся после неудачи в многоборье Мухаммаджон Якубов. Команда Маринова посчитала, что судьи неверно посчитали трудность его выступления, и подала протест. В итоге арбитры добавили Даниелу полбалла, которых хватило для первой позиции.
На коне зарубились опытные специалисты Владислав Поляшов и Давид Белявский. С перевесом менее 0,1 балла впереди оказался Поляшов. Но оценки, конечно, оптимизма не внушают: 13,9 балла не позволят Владиславу даже теоретически побороться за выход в финал на чемпионате мира в Джакарте, не говоря уже о претензиях на награды. Зарубежные конкуренты собирают программы гораздо выше по базовой стоимости.
Лучший кольцевик страны Илья Заика в очередной раз подтвердил свой статус. В России на данный момент у него нет равных соперников — другие парни не делают столь сложные элементы на снаряде. А вот Адем Асил из Турции показал настоящий мастер-класс: даже с не самым идеальным по его меркам выступлением чемпион мира опередил Заику почти на 0,4 балла.
У девушек самым эмоциональным моментом дня стало серебро Виктории Листуновой. Чемпионат России — первый для нее старт после разрыва ахилла и последующей операции. Изначально олимпийская чемпионка планировала выходить на два снаряда, однако врачи настояли на том, чтобы на текущий момент не рисковать с бревном.
На самом деле Листунова чудом попала в топ-8. В квалификации гимнастка допустила несколько ошибок, самой критичной стало падение на соскоке со снаряда. После этого Виктория ушла с помоста со слезами на глазах.
«Давно не выступала, первый выход за долгое время. Очень сильно переживала. Тем более что я выходила не просто за себя, а за команду. Так сложилось, что я должна была показать свой максимум, а в итоге даже свой минимум не показала: разъединила связку и, можно сказать, упала на соскоке. От этого нахлынули эмоции, потому что я не справилась, не смогла помочь команде. А мы меньше 0,7 балла проиграли Владимиру. Естественно, я понимала: если бы…», — объяснила гимнастка.
В финале уже удалось показать все, что успела восстановить. При высочайшей конкуренции — 14+ баллов получили семь девушек из восьми — Листунова уступила только Ангелине Мельниковой. При равной сложности программ судьбу золота решили совсем мелкие детали.
Анастасия Логинова