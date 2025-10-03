Русская чемпионка Олимпиады после разрыва ахилла выиграла медаль ЧР-2025. Удивительная награда Виктории Листуновой

«Давно не выступала, первый выход за долгое время. Очень сильно переживала. Тем более что я выходила не просто за себя, а за команду. Так сложилось, что я должна была показать свой максимум, а в итоге даже свой минимум не показала: разъединила связку и, можно сказать, упала на соскоке. От этого нахлынули эмоции, потому что я не справилась, не смогла помочь команде. А мы меньше 0,7 балла проиграли Владимиру. Естественно, я понимала: если бы…», — объяснила гимнастка.