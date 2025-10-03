«В Индонезии лучше выступить чисто и стабильно». Илья Заика не хочет рисковать на чемпионате мира

Илья Заика выиграл золото в финале на кольцах на чемпионате России по спортивной гимнастике, предпоследний день которого завершился в «Сириусе» 3 октября. Илья делал на этом чемпионате один, свой коронный вид — кольца. На этом снаряде он выступит и на чемпионате мира в Индонезии, который стартует уже 19 октября. Это сложно, когда у тебя нет права на ошибку, один вид, один шанс. О том, с чем Илья идет к этому шансу, мы поговорили после его победы, а затем уточнили ряд моментов у личного тренера спортсмена Валентина Суходольского.
Лучше сделать чисто и стабильно, чем заходить «на шару»
— Илья, и в квалификации, и в финале ты делал базу 5,7. Это та программа, которую ты повезешь на чемпионат мира?
— Да, скорее всего, повезем эту программу. Времени мало и подготовить что-то новое уже, скорее всего, не успеем. Будем стараться вычистить этот вариант.
— На «Кубке сильнейших» ты упомянул, что есть вариант усложнения базы за счет соскока.
— Там я делал соскок «два бланжа», база была 5,5. В Новосибирске на Кубке России исполнял «два с двумя рваными», это позволило поднять базу до 5,9. Здесь, на чемпионате, сделал «два бланжа с винтом», потому что он более стабильный и менее энергозатратный. Это база 5,7.
— Почему убрал «два с двумя рваными»?
— Ногу набил на нем и были приземления в недокруте. В целом он у меня все еще нестабильный. Поэтому выбрал то, что делаю увереннее, «два бланжа с винтом». В принципе, в дальнейшем будем работать на «два с половиной прямым», это позволит поднять базу до 6,1, а это мировой топ-уровень. Но это планы, а на чемпионат мира предварительно — 5,7. Лучше сделать чисто и стабильно, чем заходить, так сказать, «на шару».
— Тогда про чистку программы. Удалось получить обратную связь от судей по выступлениям на этом ЧР, в чем были основные ошибки, на что нужно обратить внимание?
— Были качи, стойка немножко загнулась, плюс меня в ней потрясывало. Приземляться нужно в доскок, а не встать и отпрыгнуть, как получилось здесь. Поставило меня четко, но, видимо, чуть откинул плечи, поэтому чуть повело назад. Вот на это нужно будет обратить внимание.
— На «Кубке Сильнейших» ты мне говорил, что очень следишь за весом, чтобы не таскать на кольцах лишние граммы. Вес стабилен?
— Держу диапазон 56−57 килограммов. На весы уже каждый день не встаю, это в прошлом. Знаю, что мне надо и сколько мне надо.
— Когда узнал, что включен в предварительную заявку на чемпионат мира?
— Узнал раньше официального объявления, потому что один из первых получил нейтральный статус и логично было предположить: если соревнования состоятся, то, скорее всего, я еду. Потому что людей с нейтральными статусами мало, и у меня на кольцах есть возможность пройти в финал.
— Сейчас вы возвращаетесь на базу, где-то там неделю находитесь и летите в Индонезию, чуть заранее, чтобы там акклиматизироваться.
— Конечно, чуть заранее, потому что мы еще не знаем, какими рейсами полетим. Там есть вариант полного перелета за 17 часов, а есть за 32 часа. И в любом случае это очень долго.
— Есть опыт таких перелетов?
— Нет, я три часа еле выдерживаю.
— Тебе скучно или возникают физические проблемы? Есть люди, у которых в самолетах голова болит, есть те, у кого ноги отекают.
— Больше — скучно. К тому же я не могу спать сидя, тем более — в транспорте. Хотя… 17 часов. Кажется, смогу научиться спать.
— С вами тренируется Адем Асил из Турции, ты наблюдал его в зале. Заметил в его подготовке что-то, что стоит взять на вооружение?
— Именно сборы с Адемом я пропустил, к сожалению, так что видел его немного. Не могу выделить что-то. Работа и упражнения очень похожи, даже вплоть до разминки. Думаю, что он тоже у нас что-то подмечает.
— Он сказал, что ты — будущее российской гимнастики на кольцах. Когда слышишь подобные лестные оценки, как к нам относишься? Кто-то старается выбросить из головы, других это мотивирует.
— Это мотивирует, даже очень сильно. Тем более когда это слова чемпиона мира на кольцах, в которые, в принципе, можно поверить.
— Изучал списки кольцевиков на ЧМ? Примерно представляешь, кто там будет?
— Начну после ЧР, пока не хочется загружаться.
Даже если оставим текущий вариант соскока, будет неплохой результат
— Валентин Янович, на чемпионат мира везете базу 5,7. Это окончательное решение?
— Не окончательное, на десятидневном сборе перед ЧМ будем смотреть по соскоку, по силовой части все понятно. Сегодня Илья сделал «два бланжа с винтом» и довольно-таки неплохо встал, просто сам отпрыгнул немного, для подстраховки.
— Но есть вариант на базу 5,9, «два с двумя рваными».
— Скажу больше, он до чемпионата России, на тренировках, делал «два бланжа с двумя винтами». Хорошо делал, а это база 6,1. Этот соскок, «два с двумя», делал сегодня, в финале чемпионата России, Адем Асил. База у него получилась 5,7, потому что он убрал силовую часть. И вот такой соскок Илюха, в принципе, тоже может делать. Но все зависит от того, как он будет его делать, если не очень, то рисковать не станем. В любом случае мы займемся чистотой силовых упражнений, чтобы было без помарок, без качей, чтобы не придирались. И даже если оставим текущий вариант соскока, «два бланжа с винтом», то будет неплохой результат.
— Вы не едете в Индонезию, потому что не получили нейтральный статус. Насколько, по вашему опыту, Илья зависим от присутствия личного тренера?
— Конечно, со мной он чувствует себя намного проще. Мы вместе уже не первый год, он приехал из Донецка восемь лет назад и сейчас я ему как второй отец, да и моя семья для него родная. Но на чемпионат мира судьей едет директор нашей спортшколы, и, думаю, Илье будет полегче, все-таки свой человек рядом. Поэтому все будет нормально.
— За оценки на ЧМ не переживаете?
— Знаю, что будет помягче.
— Откуда знаете?
— Просто знаю.
Сергей Лисин