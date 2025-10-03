«В Индонезии лучше выступить чисто и стабильно». Илья Заика не хочет рисковать на чемпионате мира

Илья Заика выиграл золото в финале на кольцах на чемпионате России по спортивной гимнастике, предпоследний день которого завершился в «Сириусе» 3 октября. Илья делал на этом чемпионате один, свой коронный вид — кольца. На этом снаряде он выступит и на чемпионате мира в Индонезии, который стартует уже 19 октября. Это сложно, когда у тебя нет права на ошибку, один вид, один шанс. О том, с чем Илья идет к этому шансу, мы поговорили после его победы, а затем уточнили ряд моментов у личного тренера спортсмена Валентина Суходольского.